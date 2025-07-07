فوائد زيت الورد، يقوي المناعة ويساعد على الاسترخاء

فوائد زيت الورد، زيت الورد من أنواع الزيوت الطبيعية التى تستخرج من الورد وله استخدامات عديدة منذ القدم خاصة فى مجال التجميل.

وفوائد زيت الورد، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومهم لجمال البشرة والشعر.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن زيت الورد هو أحد الزيوت الطبيعية العطرية المستخلصة من بتلات الورد، ويعتبر من أغلى وأفخم الزيوت العطرية في العالم، ويشتهر برائحته الزكية وخصائصه العلاجية والجمالية، وقد استخدم منذ آلاف السنين في الطب البديل والعناية بالبشرة والجسم، ويحتوي زيت الورد على مضادات أكسدة قوية ومركبات مضادة للالتهاب والبكتيريا، مما يجعله مكون مثالي في روتين العناية بالصحة والجمال.

فوائد زيت الورد للصحة

فوائد زيت الورد للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد زيت الورد:-

زيت الورد غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، ما يساعد على ترطيب البشرة بعمق ومنع جفافها، ويمكن استخدامه كمرطب طبيعي للوجه والشفاه والمناطق الجافة.

يحتوي زيت الورد على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة ويمنح البشرة مظهر مشدود وأكثر شباب.

يستخدم زيت الورد لتفتيح التصبغات والبقع الداكنة، حيث يساهم في توحيد لون البشرة وإضفاء إشراقة طبيعية عليها.

بفضل خصائصه المضادة للالتهاب، يعتبر زيت الورد مثالي لتهدئة البشرة الملتهبة أو المتهيجة، وخاصة لمن يعانون من الحساسية أو الاحمرار.

يساعد زيت الورد في تقليل الالتهابات ومحاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب، كما يعمل على تقليل آثار البثور والندبات.

عند استخدامه بانتظام، يمنح زيت الورد البشرة مظهر مشرق ونضر بفضل تأثيره المنقي والمجدد للخلايا.

يتميز زيت الورد برائحته العطرية الرائعة التي تساعد على تخفيف التوتر والقلق، ويستخدم كثيرا في جلسات العلاج بالروائح (الأروماثيرابي) لتحسين المزاج ومكافحة الاكتئاب.

استنشاق زيت الورد قبل النوم يساعد على الاسترخاء ويحسن جودة النوم، خاصة لمن يعانون من الأرق أو اضطرابات النوم.

يحتوي زيت الورد على خصائص مضادة للجراثيم والفيروسات، ما يساهم في تقوية المناعة الطبيعية للجسم.

يستخدم زيت الورد أحيانا في التدليك لتخفيف آلام العضلات والمفاصل، وكذلك في تخفيف آلام الدورة الشهرية عند تدليكه على منطقة البطن.

يساعد زيت الورد في ترطيب فروة الرأس الجافة، وتقليل الحكة والقشرة.

عند تدليك فروة الرأس بزيت الورد، يمكن أن يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر بشكل صحي.

يضفي زيت الورد لمعان طبيعي على الشعر، ويجعله أكثر نعومة وسهولة في التسريح.

محاذير استخدام زيت الورد

وتابعت، يجب دائما تخفيف زيت الورد بزيت ناقل قبل استخدامه مباشرة على الجلد، ويفضل إجراء اختبار تحسس قبل الاستخدام لتفادي أي تفاعل جلدي، ويحفظ بعيدا عن متناول الأطفال، وفي مكان بارد وجاف.

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