الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الدفاعات الروسية تسقط 91 طائرة مسيرة أوكرانية

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت 91 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق مقاطعات غربي البلاد وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

ووفقا للبيان الرسمي للدفاع الروسية، تعرضت عدة مناطق لهذه الهجمات، حيث دمرت 91 طائرة مسيرة منها 20 فوق بيلجورود و14 فوق كورسك و9 فوق ليبيتسك و8 فوق بريانسك و8 فوق مقاطعة موسكو و8 فوق فورونيج و7 فوق البحر الأسود و3 فوق نوفقورود و3 فوق تفير و3 فوق تامبوف و3 فوق لينينغراد و2 فوق أريول وواحدة فوق فلاديمير و1 فوق إقليم كراسنودار و1 فوق جزيرة القرم.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لعرقلة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تتواصل منذ 24 فبراير 2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الدفاع الروسية الدفاع الجوي الروسية جزيرة القرم البحر الأسود فلاديمير

مواد متعلقة

ماكرون يعتزم زيارة بريطانيا الثلاثاء المقبل بشأن أوكرانيا

أوكرانيا وروسيا تعلنان إسقاط عشرات الطائرات المسيرة في هجمات ليلية متبادلة

أوكرانيا تعلن قصف روسيا لخط الكهرباء المغذي لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية

بوتين لـ ترامب: روسيا مهتمة بتحقيق أهدافها في أوكرانيا

الأكثر قراءة

العقوبة المتوقعة حال إقامة الفنانة الدنماركية دعوى قضائية ضد مها الصغير

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

وفاة بطل القارات للملاكمة عن عمر 54 عاما

الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الإثنين فى مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

لحظة تتويج المكسيك بقيادة أجيري بلقب الكأس الذهبية أمام أمريكا (فيديو وصور)

أهداف مباراة المكسيك ضد أمريكا في نهائي الكأس الذهبية 2025 (فيديو)

أخبار مصر: السيسي يستقبل نظيره الصومالي، نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عقوبة مها الصغير بعد سرقة لوحة فنانة دنماركية، غلق الطريق الإقليمي

خدمات

المزيد

مزايا حساب المرتبات في بنك مصر

الكمثرى تتراجع 8 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إجراء تعديلات بالمحال العامة دون موافقة المركز المختص

أسعار الأسمدة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads