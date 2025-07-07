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رياضة

وفاة بطل القارات للملاكمة عن عمر 54 عاما

سيرجي باشكيروف، فيتو
سيرجي باشكيروف، فيتو

توفي بطل روسيا للملاكمة مرتين سيرجي باشكيروف عن عمر 54 عاما، وفقا لما أعلنه نادي الملاكمة "كريبوست" في نوفوسيبيرسك عبر صفحته على موقع "فكونتاكتي".

وكشف نجل الرياضي الراحل أن والده كان يعاني من ورم في النخاع الشوكي، وخضع لعمليتين جراحيتين بالإضافة إلى 24 جلسة من أصل 25 جلسة علاج إشعاعي.

وكان باشكيروف الملقب بـ"تايسون السيبيري"، توج بلقب بطل القارات وفقا للاتحاد الدولي للملاكمة IBF في فئة الوزن حتى 66.5 كغ في عام 2001.

وخلال مسيرته في الملاكمة الاحترافية، خاض 19 نزالا حقق الفوز في 14 منها، وبعد اعتزاله أصبح مدربا.

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سيرجي باشكيروف بطل روسيا للملاكمة النخاع الشوكي تايسون السيبيري

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