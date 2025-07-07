احتمالية رحيل مالكوم وميتروفيتش، إنزاجي يجري تغييرات بالجملة في صفوف الهلال السعودي

تتجه إدارة الهلال السعودي، لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن قائمة اللاعبين الأجانب، خلال الموسم الجديد 2025-2026.

تغييرات في صفوف الهلال

وكان الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني الجديد للهلال، قد أوصى بضرورة إحداث تغييرات جذرية، استعدادًا للموسم المقبل.

وأكدت مصادر خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الهلال يقترب من إنهاء ارتباطه بالمهاجم البرازيلي مالكوم.





وشهد الموسم الحالي، الكثير من التوترات، التي تخص مالكوم، وكان أبرزها المشادة الكلامية بين اللاعب وبعض جماهير الفريق، عقب الخسارة 1-2 أمام فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ولن يقتصر التغيير على مالكوم فقط، إذ أفادت المصادر ذاتها بأن إنزاجي طالب بالاستغناء عن ألكسندر ميتروفيتش ورينان لودي وكايو.

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