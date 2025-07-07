احتفال مميز من لاعبي المكسيك لمدربهم أجيري بعد التتويج بالكأس الذهبية (فيديو)

الكأس الذهبية 2025، حرص لاعبو منتخب المكسيك على الاحتفال مع مدربهم خافيير أجيري بعد التتويج ببطولة الكأس الذهبية 2025.

ونشرت صفحة الكأس الذهبية علي تويتر لحظات من احتفال لاعبي المكسيك ومدربهم خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي للمكسيك.

Cuidado con el Profe Aguirre 😅 pic.twitter.com/Ew2JmNfeT1 — Gold Cup (@GoldCup) July 7, 2025

وتوج منتخب المكسيك بقيادة أجيري المدير الفني بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بعد الفوز أمام الولايات المتحدة الأمريكية في النهائي 2-1.

وتعد نسخة 2025 التي توج بها المكسيك هي البطولة رقم 18 في تاريخ الكأس الذهبية التي إنطلقت عام 1991 وتوج بها الولايات المتحدة كأول بطل بعد الفوز أمام هندوراس بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

وأقيمت الكأس الذهبية 2025 في الولايات المتحدة وكندا بمشاركة منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) ومنتخب السعودية.

أهداف مباراة الولايات المتحدة والمكسيك

تقدم الولايات المتحدة بالهدف الأول عن طريق ريتشاردز بالدقيقة الرابعة ثم تعادل راؤول خيمينيز لمنتخب المكسيك بالدقيقة 27.

ونجح منتخب المكسيك في إحراز هدف الفوز بالشوط الثاني بالدقيقة 77 عن طريق إدسون ألفاريز.

وابتعد المكسيك بصدارة الأكثر تتويجا بلقب الكأس الذهبية بواقع 10 بطولات ويليه الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 7 ألقاب بعدما توج المنتخب المكسيكي بلقب نسخة 2025 علي حساب أقرب منافسيه.

السجل الذهبي لأبطال كأس الكونكاكاف الذهبية



المكسيك: 10 ألقاب أعوام 1993، 1996، 1998، 2003، 2009، 2011، 2015، 2019، 2023، 2025.

الولايات المتحدة: 7 ألقاب أعوام 1991، 2002، 2005، 2007، 2013، 2017، 2021

كندا: لقب واحد عام 2000

وحرص المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز على تكريم زميله السابق الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول خلال مباراة نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بين منتخبي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل بداية المباراة ارتدى خيمينيز قميصًا يحمل الرقم 20 واسم ديوجو جوتا، في خطوة رمزية لتخليد ذكرى زميله السابق، الذي وافته المنية مؤخرًا إثر حادث مأساوي.



كما حرص راؤول خيمينيز الاحتفال على طريقة صديقه جوتا بعد تسجيله هدف التعادل الأول في شباك الولايات المتحدة الأمريكية، كما رفع خيمينيز قميص خاص يحمل اسم جوتا ورقمه.

ولعب خيمينيز وجوتا معًا في صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، حيث شكّلا ثنائيًا هجوميًا بارزًا خلال موسمين، وترك الثنائي بصمة واضحة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.