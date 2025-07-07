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رياضة

موعد مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تشيلسي وفلومنينسي،
تشيلسي وفلومنينسي، فيتو

يواجه تشيلسي فريق فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف نهائي من كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي 

 

وتقام مباراة تشيلسي وفلومينينسي غدا الثلاثاء 8 يوليو 2025 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية

وينتظر أن تنقل منصة "دازن" DAZN للبث الرقمي المباراة مباشرة، فيما تنقل بعض القنوات العربية مثل "إم بي سي أكشن" و"أم بي سي مصر" والقنوات العالمية بعض المباريات من مونديال الأندية.

وفاز الفريق اللندني على بالميراس بنتيجة (2 ـ1 ) ليواصل طريقه في البطولة ببلوغه نصف نهائي المسابقة التي توج بطلا لها في 2021 وبلغ النهائي فيها عام 2012.

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