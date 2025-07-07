الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
ads

جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ads

الأكثر قراءة

إدوارد يكشف عن إصابته بالسرطان

مها الصغير في ورطة بسبب فنانة تشكيلية، اعرف التفاصيل

"الوطنية للانتخابات" تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لتيسير مشاركة الناخبين

بعد منح مهلة للحكومة، النواب يحسم اليوم تعديل قانون المهن الطبية

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

الأمور حسمت، الأهلي يحصل على توقيع مدافع جديد لمدة 5 مواسم

مسلسل حرب الجبالي 32، نقل والدة ثريا إلى المستشفى

شباب النواب تقر بند الـ8 سنوات وتحظر ترشح الأعضاء لمدة دورتين على ذات المنصب

خدمات

المزيد

تبدأ بمليون جنيه، تفاصيل وديعة الشركات في البنك الأهلي

حقوق الملكية الفكرية في مصر وفقا للقانون

ارتفاع الطماطم والكوسة والملوخية، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads