رئيس إنبي لـ فيتو: عبد الناصر محمد يباشر مهامه بالنادي وكان موجودا منذ 3 أيام

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن عبد الناصر محمد لم يتقدم باستقالته من منصبه كمدير رياضي للنادي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ فيتو أن عبد الناصر محمد طلب الاستمرار في منصبه كمدير رياضي لإنبي مع عمله كمدير للكرة في نادي الزمالك.

وواصل: لم أرفض بالطبع طلب عبد الناصر محمد كونه أصلا من أصول نادي إنبي، ولا يوجد عندي أي مشكلة وهو حر في قراره.

وأشار: عبد الناصر محمد كان متواجدا في إنبي منذ 3 أيام ويباشر عمله بشكل طبيعي، ولا أستطيع أن أقوم بإقالته نهائيا ولا أنتظر أن يقدم استقالته بكل تأكيد لأنه بيته.

وتابع: عبد الناصر محمد تواصل معي منذ أسبوع تقريبا، وقال لي أنه يمتلك عرضا من الزمالك كي يصبح مديرا للكرة، وأنا قلت له بالتأكيد عرض مغر وأنا أريد مصلحتك، والزمالك لم يتواصل معي نهائيا.

أول رد من عبد الناصر محمد على شغله منصبين بإنبي والزمالك

فيما قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يعمل مع النادي بكامل طاقته، معربًا عن سعادته بالتواجد داخل القلعة البيضاء.

وشدد على أنه متفرغ حاليًا لعمله الجديد بالزمالك الكبير، بعد توليه منصب مدير الكرة في صفوف الأبيض.

وأضاف عبد الناصر محمد أنه يعمل باحترافية، ومتفرغ حاليًا لنادي الزمالك بعد رحيله عن إنبي خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدير الكرة أن تركيزه في الفترة الحالية منصب مع ناديه الجديد، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في المرحلة القادمة.

وشدد على أنه لا يعلم المغزى من تصريحات رئيس نادي إنبي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عمله في نادي الزمالك، ومن الطبيعي حصولي على إذن منه بالرحيل عن النادي بعد 40 سنة متواصلة، قضيتها في الإدارة الرياضية المتنوعة بنادي إنبي.

وواصل قائلًا: "لم أدخل نادي إنبي منذ حصولي على إذن من رئيس النادي بالرحيل للعمل في صفوف نادي الزمالك".

واختتم قائلًا: "إنه يعتز بفترة عمله في إنبي ولا ينكر فضل النادي الذي يعتبره بمثابة بيته، وتربطه علاقة قوية بجميع مسؤوليه،"ومن ليس له خير في قديمه ليس له خير في جديده".

تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد لنادي الزمالك

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي عن تشكيل الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالكامل بعد تولي البلجيكي يانيك فيريرا مهمة تدريب الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

يانيك فيريرا المدير الفني

عبد الناصر محمد مديرًا للكرة

الفرنسي بيير باهرلي مدربًا مساعدًا.

حازم إمام مدربًا مساعدًا.

البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدربًا لحراس المرمى.

الإسباني راؤول لوبيز مدربًا للأحمال.

الفرنسي چوليان لاچوكس محللًا للأداء.

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال.

محمد حسن "تيتو" مديرًا إداريًا.

منتصر السيد إداريا.

عبد الله حسين إداريا.

محمد عبد الرحيم إداريا.

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