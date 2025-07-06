تفاصيل مران الزمالك الأول تحت قيادة يانيك فيريرا

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني على الجوانب البدنية في مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب ستاد الكلية الحربية.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات بدنية بالركض حول الملعب، قبل خوض فقرة تدريبات بدنية بالكرة تحت قيادة جميع أعضاء الجهاز الفني بالكامل.

وفي نفس الوقت أدى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت قيادة چوجوسلاف لازيتش مدرب حراس المرمى.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فترة الإعداد مساء اليوم الأحد، بخوض التدريبات على ستاد الكلية الحربية.

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