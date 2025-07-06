الصفحة الرسمية لمونديال الأندية تحتفي بـ شيكابالا بعد إعلان اعتزاله

حرصت الصفحة الرسمية لكأس العالم للأندية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على توجيه رسالة لـ محمود عبد الرازق شيكابالا أسطورة نادي الزمالك، بعد اعتزاله كرة القدم.

ونشرت الصفحة صورة لـ شيكابالا وهو يعلق حذاءه وأمامه كوكبة من نجوم العرب على رأسهم حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعلقت: "الشوارع لن تنسى محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأعلن محمود عبد الرازق شيكابالا اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد رحلة استمرت 22 عاما.

الزمالك يحجب رقم 10 بعد اعتزال شيكابالا

فيما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، والذي كان يرتديه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، بعدما أعلن اللاعب اعتزاله لكرة القدم.

يأتي ذلك تقديرًا لـ"شيكابالا" الذي يعد أحد أساطير القلعة البيضاء، ولتكريم اللاعب على مسيرته الكبيرة مع نادي الزمالك.

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