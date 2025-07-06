بعد أحمد شريف، الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية

حسم نادي الزمالك، صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وكان نادي الزمالك قد أنهى مؤخرا صفقة انتقال أحمد شريف من صفوف فاركو ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

صفقة جديدة في الزمالك

وعلمت فيتو أن الزمالك اتفق مع البنك الأهلي على ضم أحمد ربيع في الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يدخل لاعبين من الزمالك في الصفقة ومن أبرز المرشحين مصطفى شلبي ومصطفى الزناري.

ويبلغ أحمد ربيع من العمر 23 عاما، حيث أنه من مواليد 2003، ويلعب في مركز الوسط الدفاعي.

تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد لنادي الزمالك

فيما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي عن تشكيل الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالكامل بعد تولي البلجيكي يانيك فيريرا مهمة تدريب الفريق.

جاء التشكيل كالتالي:

يانيك فيريرا المدير الفني

عبد الناصر محمد مديرًا للكرة

الفرنسي بيير باهرلي مدربًا مساعدًا.

حازم إمام مدربًا مساعدًا.

البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدربًا لحراس المرمى.

الإسباني راؤول لوبيز مدربًا للأحمال.

الفرنسي چوليان لاچوكس محللًا للأداء.

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال.

محمد حسن "تيتو" مديرًا إداريًا.

منتصر السيد إداري.

عبد الله حسين إداري.

محمد عبد الرحيم إداري.

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