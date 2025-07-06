حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع أحمد حجازي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة دخول القلعة الحمراء في مفاوضات مع أحمد حجازي لاعب الفريق السابق ونيوم السعودي الحالي، لتدعيم خط الدفاع خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أحمد حجازي، مدافع نيوم السعودي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر: إن أحمد حجازي بالفعل من ضمن الأسماء الموجودة علي طاولة الأهلي لتدعيم خط الدفاع، في ظل رغبة النادي في تدعيم هذا المركز.

حجازي يساهم في صعود نيوم لدوري روشن

وساهم أحمد حجازي في صعود نيوم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بداية من موسم (2025-2026)، ما أثار تساؤلات حول مستقبله مع الفريق.

لكن صحيفة "اليوم" السعودية أكدت أن المدافع المصري صاحب الـ34 عامًا يستمر مع نيوم في الموسم المقبل، ولن يرحل عن صفوفه.



وأشارت الصحيفة إلى أن أحمد حجازي تلقى اتصالات من الأهلي المصري من أجل استعادته، إلا أن اللاعب يرغب في استكمال مشواره مع نيوم والعودة للظهور في الدوري السعودي للمحترفين.

مسيرة أحمد حجازي

وكان حجازي لعب لأربعة مواسم في صفوف الاتحاد السعودي، قبل أن ينتقل إلى نيوم في صيف العام الماضي. كما سبق له التألق مع الأهلي المصري بين عامي 2015 و2017، قبل أن يخوض تجربة احترافية في إنجلترا مع وست بروميتش ألبيون، ومنها إلى الدوري السعودي

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