الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي عن تشكيل الجهازين  الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالكامل بعد تولي البلجيكي يانيك فيريرا مهمة تدريب الفريق.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك 

جاء التشكيل كالتالي:

يانيك فيريرا المدير الفني 

عبد الناصر محمد مديرًا للكرة

الفرنسي بيير باهرلي  مدربًا مساعدًا.

حازم إمام مدربًا مساعدًا.

 البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدربًا لحراس المرمى.

 الإسباني راؤول لوبيز  مدربًا للأحمال.

الفرنسي چوليان لاچوكس  محللًا للأداء.

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال.

محمد حسن "تيتو" مديرًا إداريًا.

منتصر السيد إداري.

عبد الله حسين إداري.

محمد عبد الرحيم إداري.

نجم الزمالك السابق: أتحفظ على الإساءة لـ الأهلي في ڤيديو تقديم فيريرا

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي لتدعيم صفوف الفريق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك يانيك فيريرا فيريرا تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك حازم إمام

مواد متعلقة

الصفحة الرسمية لمونديال الأندية تحتفي بـ شيكابالا بعد إعلان اعتزاله

نجم الزمالك السابق: أتحفظ على الإساءة لـ الأهلي في ڤيديو تقديم فيريرا

أخبار الرياضة اليوم: عرافة نيجيرية تنبأت بحادث وفاة ديوجو جوتا.. تشخيص إصابة جمال موسيالا المروعة.. وخطوة تفصل وسام أبو علي من الانضمام إلى الريان القطري

الزمالك يضم بيجاد مروان لتدعيم صفوف فريق اليد

التشكيل الرسمي لـ بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

موقف مبابي، تشكيل ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في مونديال الأندية

باريس بـ9 لاعبين يفوز على بايرن ميونخ ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية (فيديو)

نجوم الزمالك يفتحون النار على الإدارة، طارق يحيى وجمال عبد الحميد يهاجمان جون إدوارد وعبد الناصر محمد، ووصلة سخرية من جمال حمزة، مدحت العدل: كنتو فين أيام مرتضى منصور

الأكثر قراءة

الصفحة الرسمية لمونديال الأندية تحتفي بـ شيكابالا بعد إعلان اعتزاله

التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على مراقبة بلجنة ثانوية عامة بالقاهرة

غلق تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتى السويس الصحراوي لمدة أسبوع

مستشار رئيس النواب يكشف مصير الثانوية العامة وموقف البكالوريا

نجم الزمالك السابق: أتحفظ على الإساءة لـ الأهلي في ڤيديو تقديم فيريرا

الريان القطري يستهدف نجما أهلاويا جديدا للتعاقد معه

لجنة استشارية تؤكد سلامة تصميم "الإقليمي الدائري" ومطابقته للمواصفات العالمية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخلوة بين الرجل وطليقته أثناء فترة العدة؟ الإفتاء تجيب

صلاة الغفلة، ما حكمها ووقتها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم موت الأم في المنام وعلاقته بالخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية