التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا

نجوم الزمالك يفتحون النار على الإدارة، طارق يحيى وجمال عبد الحميد يهاجمان جون إدوارد وعبد الناصر محمد، ووصلة سخرية من جمال حمزة، مدحت العدل: كنتو فين أيام مرتضى منصور