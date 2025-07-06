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رياضة

رغم تواجده بجهاز الزمالك الجديد، عبد الناصر محمد مستمر كمدير رياضي لإنبي.. وهذا راتبه

عبد الناصر محمد وأيمن
عبد الناصر محمد وأيمن الشريعي

كشف مصدر مسئول داخل نادي إنبي، أن عبد الناصر محمد مستمر كمدير رياضي للنادي البترولي رغم إعلان الزمالك تعيينه مديرا للكرة في الجهاز الفني الجديد بقيادة يانييك فيريرا.

وواصل المصدر: تواجد عبد الناصر محمد كمدير رياضي لـ إنبي ومديرا للكرة في الزمالك جاء بناء على رغبته الشخصية.

وأكد المصدر أن عبد الناصر محمد يتقاضى 50 ألف جنيه شهريا في إنبي ولم يتقدم حتى الان باستقالته، رغم انضمامه بجهاز الزمالك.

ومن المتوقع  أن يقدم عبد الناصر محمد أن يقدم استقالته من منصبه في نادي إنبي خاصة بعد غضب جماهير الزمالك من احتلاله منصبين.

تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد لنادي الزمالك 

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي عن تشكيل الجهازين  الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالكامل بعد تولي البلجيكي يانيك فيريرا مهمة تدريب الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

يانيك فيريرا المدير الفني 

عبد الناصر محمد مديرًا للكرة

الفرنسي بيير باهرلي مدربًا مساعدًا.

حازم إمام مدربًا مساعدًا.

البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدربًا لحراس المرمى.

 الإسباني راؤول لوبيز  مدربًا للأحمال.

الفرنسي چوليان لاچوكس  محللًا للأداء.

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال.

محمد حسن "تيتو" مديرًا إداريًا.

منتصر السيد إداريا.

عبد الله حسين إداريا.

محمد عبد الرحيم إداريا.

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