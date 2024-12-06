أسواق الأثاث المستعمل تنقذ الشباب بعد ارتفاع الأسعار.. غرفة النوم تبدأ من 40 ألف جنيه والأنتريه 2500 والمطبخ 1200.. وصاحب ورشة يحذر من التسويق الإلكتروني (فيديو)

في ظل الارتفاع الكبير والمتفاوت في أسعار الأثاث والمستلزمات المنزلية، يواجه الشباب الذين يستعدون للزواج تحديات في تأثيث منازلهم، كما أن الأسر التي ترغب في تجديد أثاث منازلها تواجه صعوبات في شراء الأثاث الجديد، لذا نجدهم يلجأون إلى الأثاث المستعمل ويبحثون عن أماكن لشرائه.

وتوجد في مناطق مختلفة من القاهرة أسواق مفتوحة ومتاجر مخصصة لبيع وشراء الأثاث والمفروشات المستعملة، والتي تختلف جودتها حسب احتياجات المشترين، وتقدم أسعارًا منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار الأثاث الجديد.

في هذا التقرير، سنستعرض أماكن بيع الأثاث "المستعمل" وأنواعه، بالإضافة إلى أسعار بعض غرف النوم والأنتريهات وغرف الطعام، وهي تعتبر أساسيات المنزل.

تحدث إلينا أبو إسلام، صاحب ورشة بيع الأثاث المستعمل في منطقة غمرة بالقاهرة، حول كل ما يتعلق بالأثاث المستعمل وأسعاره وأماكن استيراده، بالإضافة إلى طرق التسويق لبيع الأثاث وكيف يؤثر التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أصحاب الورش والزبائن.

وأشار إلى أن الأثاث المستعمل يمكن أن يكون في حالة "زيرو" ويشبه الأثاث الجديد، حيث يكون سعره في متناول المستهلك.

صاحب ورشة يكشف أسعار الأثاث المستعمل

وأضاف في حواره مع "فيتو" أن الأثاث المستعمل أفضل من الجديد لعدة أسباب، أبرزها الفارق في الأسعار بين القطع المستعملة والجديدة. على سبيل المثال، سعر "غرفة النوم الجديدة" يصل إلى 100 ألف جنيه، بينما سعر المستعملة يصل إلى 120 ألف جنيه.

وأكد أن الأثاث المستعمل لا يقتصر فقط على ذوي الدخل المحدود، بل يتردد عليه أشخاص من مستويات مادية مرتفعة، حيث يجذب الفارق في الأسعار جميع الفئات.

وأشار إلى أن هناك أشخاصًا يشعرون بالقلق من فكرة شراء الأثاث المستعمل، لكنهم يزورون المكان "لأخذ فكرة".

وقال أبو إسلام إن الأثاث المستعمل لا يقتصر فقط على الغرف، بل هناك أيضًا "تحف وأنتيكات" تُعرض للبيع ضمن الأثاث المستعمل.

وفيما يتعلق بشراء المنتجين للأثاث المستعمل لاستخدامه في الأفلام والمسلسلات، أشار إلى أن هناك أعمالًا تلفزيونية ودرامية تعتمد على الأثاث المستعمل، لأنه يساعد في تجسيد حقبة تاريخية معينة. ومن خلال شراء الأثاث المستعمل، يمكنهم الحصول على قطع تتناسب مع تلك الحقبة وتوافق المشاهد والسيناريو.

أما بالنسبة لكيفية طمأنة المستهلك بشأن الأثاث المستعمل، فقد أوضح أبو إسلام أن الكثيرين يشعرون بالقلق، لذا يقومون بإحضار نجار للتأكد من سلامة وجودة الأثاث المستعمل.

وعن تأثير التسويق الإلكتروني على المنتجات، قال: إن التسويق الإلكتروني أثر على المستهلكين وأيضًا على أصحاب الورش، حيث جعل الإقبال عليها محدودًا إلى حد ما، وأثر أيضًا على المستهلكين من الناحية المالية، إذ يقومون بشراء القطعة بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية، مما أدى أيضًا إلى "غش" المستهلك.

من المتوقع أن يحقق التسويق الإلكتروني نجاحًا كبيرًا مقارنة بالتسويق التقليدي، لأنه يوفر الوقت والجهد للمستهلكين".

ما المصادر التي يعتمد عليها التجار لاستيراد الأثاث المستعمل؟

يمكن أن يكون ذلك من الفنادق الواقعة في المناطق الساحلية، أو من خلال المزادات، أو من الفلل والقصور، حيث يقوم الأحفاد ببيع الأثاث عند ورثتهم لتلك الممتلكات والتخلص منها.

الفرق بين أسعار الاثاث المستعمل والأثاث الجديد

أسعار غرف النوم

تتراوح أسعار غرف النوم الجديدة بين 100 ألف جنيه و120 ألف جنيه.

أما غرف النوم المستعملة في حالة "نصف زيرو والزيرو"، فتتراوح أسعارها ما بين 40 ألف جنيه الي 45 ألف جنيه، ويمكن أن تصل إلى 30 ألف جنيه حسب حالتها وجودتها.

أسعار غرف الأنتريهات

غرفة الأنتريه الجديدة تبدأ من 25 ألف جنيه وتصل إلى 40 و50 ألف جنيه.

أما غرف الأنتريه المستعملة تبدأ من 2500 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه حسب جودتها.

غرفة صالون تبدأ من 3000 وتصل إلى 5000 جنيه وفقا للجودة.

أسعار المطابخ و"النيش"

تتراوح أسعار المطابخ المستعملة ما بين 1200 وتصل إلى 5000 جنيه

أسعار "النيش" المستعمل تبدأ من 1500 وتصل إلى 7000 جنيه.

أسعار كراسي المكتب

تبدأ أسعار الكراسي المستعملة من 450 جنيها، وتصل إلى 1000 جنيه.

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