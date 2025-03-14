سوق الأثاث المكتبي المستعمل بغمرة.. رخيص وينافس الجديد.. الكرسي يبدأ من 1500 والمكتب بـ 2000.. وهذه أبرز الأنواع (فيديو وصور)

بدءًا من الأثاث المنزلي المستعمل وصولًا إلى الأثاث المكتبي المستعمل. يُعتبر الأثاث المكتبي المستعمل خيارًا شائعًا بين الشركات الناشئة والمكاتب الصغيرة، وكذلك الأفراد الذين يسعون لتجهيز مكاتبهم بتكلفة أقل مقارنة بالأثاث الجديد، نظرًا لانخفاض تكلفته، فهو أرخص بكثير من الأثاث الجديد، مما يساعد في توفير المال. كما يتمتع بجودة جيدة، حيث إن بعض قطع الأثاث المستعمل مصنوعة من مواد متينة وتظل في حالة ممتازة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بتنوع الخيارات، حيث يمكنك العثور على قطع بأشكال وتصاميم مختلفة تناسب احتياجاتك، خاصةً تلك التي تحمل علامات تجارية معروفة وباهظة الثمن. في منطقة غمرة، توجد العديد من المعارض التي تقدم هذا النوع من الأثاث الذي يتمتع بعدة مزايا، منها:

- ينتمي لعلامة تجارية كبيرة

- رخيص الثمن

- يتمتع بجودة عالية

لذا، قامت عدسة فيتو بتسليط الضوء على أحد المعارض في منطقة غمرة الذي يتخصص في تجارة الأثاث المكتبي المستعمل.

قال أحمد في حواره مع فيتو إنهم يعملون في تجارة الأثاث المكتبي المستعمل المستورد، حيث يقومون باستيراد الأثاث من خلال المزادات، خاصةً أن هذا الأثاث يأتي من الفنادق والشركات والبنوك، حيث تقوم الشركات ببيع الأثاث بعد الجرد السنوي.

وأضاف أن هناك فرقًا بين الأثاث المكتبي المستعمل والأثاث الجديد، حيث أن الأثاث الجديد الذي ينتمي إلى علامة تجارية محلية يكون أقل بكثير في الجودة على الرغم من كونه جديدًا (شعبي)، بينما الأثاث المكتبي المستعمل هو مستورد ويتميز بجودته العالية، ويكون اختلاف الأسعار بين المستعمل والجديد طبيعيًا، حيث يكون المستعمل "أغلى من الجديد بسبب خامته الجيدة".

أسعار الأثاث المكتبي المستعمل

أوضح أحمد خلال حديثه مع فيتو أن سعر المنتج يختلف حسب الجودة والتصميم، حيث تبدأ أسعار "الكراسي المكتبية" من 1500 جنيه، بينما تبدأ أسعار "المكاتب" من 2000 جنيه وتصل إلى 30000 جنيه، وهناك مكاتب مستعملة تصل أسعارها إلى 50000 جنيه.

وأضاف أن هناك فرقًا بين الأثاث المستعمل المستورد والأثاث الشعبي الجديد، حيث يختلفان في الجودة والخامات والأسعار وحتى العمر الافتراضي لكل قطعة أثاث. على سبيل المثال، يُباع "الكرسي الشبك" المستعمل بسعر 27000 جنيه، بينما يصل سعره الجديد إلى 2500 دولار.

مصادر استيراد الأثاث المستعمل

قال، تأتي هذه القطع من الشركات والبنوك، وهي خالية من أي عيوب وتتميز بعدة مزايا أبرزها الجودة والسعر. يتم الحصول على هذه القطع من خلال المزادات، وتُعرض في المعرض بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بسبب الاستخدام البسيط، لكنها تحتفظ بجودة عالية حتى بعد الاستخدام، وتعتبر أفضل من الأثاث الجديد الشعبي.



أنواع الأثاث المكتبي المستعمل المتاحة في الأسواق:

أوضح أحمد أن هناك كل انواع الأثاث المكتبي المستعمل في الأسواق ومنها:

المكاتب: تشمل المكاتب الخشبية، المعدنية، الزجاجية، مكاتب الاستقبال، ومكاتب الاجتماعات.

الكراسي: تتنوع بين الكراسي الدوارة، كراسي الاجتماعات، كراسي الانتظار، والكراسي الجلدية.

وحدات التخزين: تتضمن خزائن الملفات، الأدراج، والأرفف.

الطاولات: تشمل طاولات الاجتماعات والطاولات الجانبية.

وحتى الفواصل المكتبية، التي تستخدم كمقسمات لإنشاء مساحات خاصة داخل المكاتب..



نصائح عند شراء الأثاث المكتبي المستعمل:

1. فحص الجودة: تأكد من عدم وجود أضرار كبيرة مثل الخدوش أو الكسور.

2. اختبار المتانة: جرب الكراسي والمكاتب للتأكد من ثباتها.

3. مقارنة الأسعار: لا تشتري من المتجر الأول، بل قم بالمقارنة للحصول على أفضل عرض.

4. التفاوض على السعر: غالبًا ما يمكنك الحصول على خصم عند الشراء بكميات كبيرة.

5. التأكد من النظافة والصيانة: بعض القطع قد تحتاج إلى تنظيف أو إعادة طلاء لجعلها تبدو جديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.