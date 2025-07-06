وزير الطاقة الإسرائيلي: لم نتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الرهائن الأحياء من غزة

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء اليوم الأحد، إنه لا توجد وسيلة في الوقت الحالي للتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الرهائن الأحياء.

وأضاف وزير الطاقة الإسرائيلي: المفاوضات جديرة بالاهتمام لأن الهدنة ستؤدي إلى الإفراج عن نصف الرهائن الأحياء.. حماس تريد أن يشمل وقف إطلاق النار انسحاب قواتنا إلى الخلف أكثر مما نقبل به.

وتابع وزير الطاقة الإسرائيلي: حماس اشترطت إعادة تنظيم آلية توزيع المساعدات في غزة.

صفقة وقف إطلاق النار في غزة

في سياق متصل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن لقاءه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن قد يُسهم في تحقيق اتفاق مهم خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح نتنياهو خلال تصريحاته في مطار بن جوريون: "نريد تحقيق الصفقة، ولكن وفق الشروط التي كنا قد وافقنا عليها مسبقًا، وقد أعطيت الوفد الإسرائيلي المفاوض توجيهات واضحة بعدم التنازل عن هذه المبادئ".

الأجندة الإسرائيلية في غزة

وأشار إلى أن الزيارة تحمل أبعادًا سياسية وأمنية هامة، في ظل استمرار الجهود للتوصل إلى صفقة تشمل وقف إطلاق نار طويل الأمد وإعادة الأسرى الإسرائيليين، مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية الأمنية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تراهن فيه حكومة الاحتلال على دور أمريكي أكبر بقيادة ترامب لدفع المفاوضات نحو نتائج تخدم الأجندة الإسرائيلية في غزة.

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