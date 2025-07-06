الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس وزراء الاحتلال: نعمل على توسيع دائرة السلام وملتزمون بإعادة الأسرى والقضاء على حماس

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار بن غوريون قبيل مغادرته إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل تسعى لتوسيع دائرة السلام في المنطقة، خاصة بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إيران.

 

رسائل سياسية من نتنياهو قبل زيارة واشنطن

وأكد نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية عازمة على إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المختطفين، مشيرًا إلى أن "تحقيق النصر يتمثل في القضاء التام على القدرات العسكرية لحماس".

 

الإنجازات العسكرية في غزة

وزعم نتنياهو: "حققنا إنجازات عظيمة في غزة، وما زالت أمامنا إنجازات أخرى نعمل على استكمالها، وفي مقدمتها إعادة الأسرى والقضاء على بنية حماس التحتية والعسكرية".

 

فرصة لتوسيع اتفاقيات التطبيع

واختتم نتنياهو تصريحه بالقول: "لقد غيرنا بالفعل خريطة الشرق الأوسط، ولدينا الآن فرصة حقيقية لتوسيع اتفاقيات السلام والتطبيع مع دول جديدة في المنطقة"، في إشارة إلى مساعٍ سياسية إقليمية متزامنة مع التطورات العسكرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو التطبيع حماس ترامب إيران غزة الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

إعلام عبري: نتنياهو يقرر تأجيل سفره إلى الولايات المتحدة لهذا السبب

بن غفير يهاجم حكومة نتنياهو ويدعو لاحتلال قطاع غزة

انتظروا كثيرا من المال والمساعدات، أول تعليق من ترامب على رد حماس بشأن مقترح غزة

الأكثر قراءة

التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا

الصفحة الرسمية لمونديال الأندية تحتفي بـ شيكابالا بعد إعلان اعتزاله

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على مراقبة بلجنة ثانوية عامة بالقاهرة

غلق تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتى السويس الصحراوي لمدة أسبوع

مستشار رئيس النواب يكشف مصير الثانوية العامة وموقف البكالوريا

نجم الزمالك السابق: أتحفظ على الإساءة لـ الأهلي في ڤيديو تقديم فيريرا

الريان القطري يستهدف نجما أهلاويا جديدا للتعاقد معه

لجنة استشارية تؤكد سلامة تصميم "الإقليمي الدائري" ومطابقته للمواصفات العالمية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخلوة بين الرجل وطليقته أثناء فترة العدة؟ الإفتاء تجيب

صلاة الغفلة، ما حكمها ووقتها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم موت الأم في المنام وعلاقته بالخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads