رئيس وزراء الاحتلال: نعمل على توسيع دائرة السلام وملتزمون بإعادة الأسرى والقضاء على حماس

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار بن غوريون قبيل مغادرته إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل تسعى لتوسيع دائرة السلام في المنطقة، خاصة بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إيران.

رسائل سياسية من نتنياهو قبل زيارة واشنطن

وأكد نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية عازمة على إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المختطفين، مشيرًا إلى أن "تحقيق النصر يتمثل في القضاء التام على القدرات العسكرية لحماس".

الإنجازات العسكرية في غزة

وزعم نتنياهو: "حققنا إنجازات عظيمة في غزة، وما زالت أمامنا إنجازات أخرى نعمل على استكمالها، وفي مقدمتها إعادة الأسرى والقضاء على بنية حماس التحتية والعسكرية".

فرصة لتوسيع اتفاقيات التطبيع

واختتم نتنياهو تصريحه بالقول: "لقد غيرنا بالفعل خريطة الشرق الأوسط، ولدينا الآن فرصة حقيقية لتوسيع اتفاقيات السلام والتطبيع مع دول جديدة في المنطقة"، في إشارة إلى مساعٍ سياسية إقليمية متزامنة مع التطورات العسكرية.

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