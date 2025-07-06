الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: الوفد المفاوض بشأن هدنة غزة يغادر إلى الدوحة

قطر،فيتو
قطر،فيتو

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الوفد المفاوض بشأن هدنة غزة يغادر إلى الدوحة.

ومن المقرر أن تعقد اليوم الأحد في الدوحة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل ترمي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة.

وبحسب ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع على سير المباحثات، فإن "الوسطاء أبلغوا حماس ببدء جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة الأحد".

وأشار أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية "يتواجدون حاليا في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن وفدًا إسرائيليا غادر، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المحادثات، بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراحِ المحتجزين.

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