أخبار مصر: مفاجأة بعد انفراد فيتو بعقود الـ 5 ملايين جنيه، الجمبري بـ 400 جنيه، قانون المهن الطبية أمام مجلس النواب، لعنة زيلينسكي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد تسجيل الرغبات لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 12/ 7 /2025 حتى يوم الخميس الموافق 24/ 7 /2025.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة " 34 عمارة سكنية" بمشروع جنة بالمرحلة الأولى للفائزين بمدينة المنصورة الجديدة، اعتبارًا من اليوم الأحد 6 /7/ 2025، وحتى يوم الخميس 7 /8/ 2025، وذلك في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.

سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025، في سوق العبور للجملة.

أكد الصقر أحمد حسن عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc، أن الناقد الرياضي الكبير زغلول صيام أثار موضوعا مهما جدا منذ أيام بشأن قيمة العقود لعدد من لاعبي الأهلي في اتحاد الكرة 5 ملايين جنيه فقط بعكس ما يحصل عليه اللاعب.

حذر سيرجي ماركوف الخبير السياسي الروسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "لعنة زيلينسكي"، مشيرا إلى أن كل سياسي ارتبط بعلاقات وثيقة معه انتهت مسيرته السياسية بالفشل.

أكد زغلول صيام الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريدة وبوابة فيتو، أن هناك تلاعبا في عقود اللاعبين في الدوري المصري، مطالبا بضرورة تدخل الجهات المختصة لحل الأمر سريعا.

ترصد فيتو لقرائها، إجراءات استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية، والمستندات المطلوبة والرسوم المقررة في التقرير التالي..

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية، كانت متجهة إلى العاصمة موسكو.

يتفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من قيادات الوزارة، اليوم الأحد، أعمال الصيانة بالطريق الإقليمي لمراجعة الجدول الزمني لأعمال الصيانة بما يسهم في الحد من الحوادث على الطريق الإقليمي.

أقلعت مقاتلات سلاح الجو الأمريكي بعد دخول طائرة مدنية المجال الجوي المحظور فوق نادي الجولف في بيدمنستر بـولاية نيو جيرسي، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متواجدا.

ألقت شرطة المترو التابعة لمديرية أمن القاهرة القبض على شاب اعتدى على سيدة في محطة مترو السادات، حيث صفعها بالقلم أمام المارة، وتدخلت على الفور قوات الأمن ونجحت في القبض على الشاب قبل أن يهرب بينما تم اصطحابه هو والسيدة لإدارة شرطة المترو وتم إخطار مدير مباحث القاهرة بالواقعة وتحرر المحضر اللازم وجار عرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

أعلن الإعلامي أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل عرض نادي شتوتجارت الألماني للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع موهبة الفريق بلال عطية، صاحب الـ 17 عاما.

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه لم يُحدد بعد موعد الجولة الجديدة من المحادثات الروسية الأمريكية.

سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأحد، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل جراج ملك عضو برلماني بأبوالنمرس على مساحة 1000 متر محاط بسور، ويحتوي على ما يقرب من 31 سيارة خاصة بالسكان، وبالمعاينة تبين تفحم حجرة حارس الجراج، دون وقوع إصابات.

تحددت الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية وهم فلومينينسي البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني.

تشهد اليوم الأحد الجلسة العام لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون المهن الطبية بشأن العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

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