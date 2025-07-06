مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية، تحددت الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية وهم فلومينينسي البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني.

وجاءت مواعيد نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الأولي بمشاركة 32 فريقا التي تستضيفها الولايات المتحدة كالتالي..

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية



فلومينينسي ضد تشيلسي - الثلاثاء 8 يوليو 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد- الأربعاء 9 يوليو 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

وأسدل الستار علي منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها أمريكا في الفترة الحالية حتى 13 يوليو الجاري.

وكانت منافسات كأس العالم للأندية، انطلقت بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا، يوم 14 يونيو الماضي بمباراة افتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي.



وكان الهلال السعودي، ريال مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان، تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي تأهلوا إلى ربع نهائي البطولة.

ووقع الهلال ضد فلومينينسي، تشيلسي ضد بالميراس، باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ وريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند بدور ربع النهائي.

نتائج مباريات دور الـ8 من كأس العالم للأندية



الهلال وفلومينينسي (فوز فلومينينسي بهدفين لهدف).

بالميراس وتشيلسي (فوز تشيلسي 2-1 ).

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ (فوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد ).

ريال مدريد وبوروسيا دورتموند (فوز ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين ).

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