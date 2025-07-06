الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق نادي ترامب للجولف

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أقلعت مقاتلات سلاح الجو الأمريكي بعد دخول طائرة مدنية المجال الجوي المحظور فوق نادي الجولف في بيدمنستر بـولاية نيو جيرسي، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متواجدا.

وقالت القيادة المشتركة للدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) في البيان إن المقاتلات "قامت باعتراض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المؤقت المحظور فوق بيدمنستر".

وقد شهدت المنطقة سابقا عدة انتهاكات مماثلة. وأوضح العسكريون أن الطائرة المدنية "تم توجيهها بأمان إلى خارج المنطقة".

وكان ترامب قد وصل سابقا إلى نادي الغولف المذكور الذي يمتلكه. ولا يوجد في جدول الرئيس الأمريكي أي فعاليات عامة يوم 5 يوليو. ويقضي الرئيس الأمريكي عادة عطلات نهاية الأسبوع في نادي الجولف هذا.

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سلاح الجو الأمريكي نادي الجولف ولاية نيو جيرسي دونالد ترامب بيدمنستر

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