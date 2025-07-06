سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق نادي ترامب للجولف

أقلعت مقاتلات سلاح الجو الأمريكي بعد دخول طائرة مدنية المجال الجوي المحظور فوق نادي الجولف في بيدمنستر بـولاية نيو جيرسي، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متواجدا.

وقالت القيادة المشتركة للدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) في البيان إن المقاتلات "قامت باعتراض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المؤقت المحظور فوق بيدمنستر".

وقد شهدت المنطقة سابقا عدة انتهاكات مماثلة. وأوضح العسكريون أن الطائرة المدنية "تم توجيهها بأمان إلى خارج المنطقة".

وكان ترامب قد وصل سابقا إلى نادي الغولف المذكور الذي يمتلكه. ولا يوجد في جدول الرئيس الأمريكي أي فعاليات عامة يوم 5 يوليو. ويقضي الرئيس الأمريكي عادة عطلات نهاية الأسبوع في نادي الجولف هذا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.