أفادت تقارير إخبارية، اليوم السبت، أن مستوطنين هاجموا الفلسطينيين في بلدة بيتا جنوبي نابلس.

وبدوره أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطيني في الرأس إثر هجوم مستوطنين على بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي الوقت ذاته شن طيران الاحتلال، غارة جوية على شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الاستهدافات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد طالبي المساعدات في غزة، حيث ارتفع عدد ضحايا قصف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات إلى 743 شهيدا وأكثر من 4891 مصابا منذ 27 مايو.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,338 شهيدا و135,957 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023.

وقالت وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت جثامين 70 شهيدا و332 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

من ناحية أخرى حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

القصف الإسرائيلي المتواصل

وأوضحت "الأونروا"، أن قدرتها على توفير المياه تراجعت إلى نصف الكميات التي كانت توفرها خلال فترة الهدنة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأوامر النزوح القسري، وحظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم.

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وقالت بهذا الصدد: "آبار مياه نفد منها الوقود، آبار مياه تقع في مناطق خطيرة يصعب الوصول إليها، وأنابيب مكسورة تهدر المياه، وصهاريج مياه لا تصل في كثير من الأحيان".

وطالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

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