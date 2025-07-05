ترامب يناقش مع نتنياهو الملف الإيراني بالبيت الأبيض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الملف الإيراني، وذلك عندما يزور البيت الأبيض الاثنين المقبل.

إيران تنفي الأنباء حول استئناف المفاوضات النووية

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الرأي العام في بلاده غاضب إلى درجة أن لا أحد يجرؤ حاليا حتى على التحدث عن المفاوضات حول برنامج إيران النووي.

المفاوضات حول برنامج إيران النووي

وجاءت تصريحات بقائي في منشور على منصة "إكس"، في إطار نفي الشائعات بشأن عقد مفاوضات حول قضايا البرنامج النووي الإيراني والضغوطات التي تمارس عليها بعد توقف النزاع العسكري الأخير بينها وبين إسرائيل وشاركت به واشنطن عبر قصف 3 منشآت نووية إيرانية.

وكتب بقائي: "الرأي العام غاضب إلى درجة أن لا أحد يجرؤ حاليًا حتى على التحدث عن المفاوضات أو الدبلوماسية".

التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

هذا وقد وقع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء الماضي، قانونا يعلق التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن "بزشكيان أخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا بشأن تعليق التعاون".

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