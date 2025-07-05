معاريف: ترامب سيضغط لإتمام صفقة غزة حتى ببقاء حماس

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضغط لإتمام صفقة غزة خلال زيارة رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن حتى لو بقيت حركة حماس في القطاع.

الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة على حافة الهاوية

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن الضغط المتزايد من الإصابات الحرجة يزيد معها الحاجة لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية لتشغيل الأقسام الحيوية في مستشفيات قطاع غزة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن أزمة نقص الوقود في مستشفيات غزة لا تزال تراوح مكانها ضمن مؤشرات غير مسبوقة.

19 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 19 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم السبت.

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