نادٍ تونسي يرفض مواجهة الأهلي وديا خلال معسكر إعداد الفريق

كشفت تقارير إعلامية، عن موقف نادي الإفريقي التونسي من خوض مباراة ودية أمام النادي الأهلي، خلال معسكر الأخير المرتقب في مدينة طبرقة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وبحسب ما أورده برنامج "سبورت إكسبريس" عبر إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن محمد الساحلي، المدير الفني للإفريقي، رفض مواجهة الأهلي وديا، دون الكشف عن الأسباب وراء هذا القرار.

وكان من المقرر أن يخوض الأهلي 3 مباريات ودية خلال معسكره في تونس، وذلك ضمن تحضيراته لانطلاقة الموسم.

تونس تستضيف معسكر إعداد الأهلي

وكانت قناة النادي الأهلي كشفت عن إقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لخوض فترة الإعداد في دولة تونس استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

وتعد مدينة طبرقة هي المدينة الأقرب لاستضافة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دولة تونس.

ومن المقرر أن يشهد معسكر الأهلي في تونس، 3 مباريات ودية.

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