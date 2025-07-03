الخميس 03 يوليو 2025
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رياضة

في دولة عربية، تعرف على مكان إقامة معسكر الأهلي استعدادا للموسم الجديد

الأهلي
الأهلي

كشفت قناة النادي الأهلي عن مكان إقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لخوض فترة الإعداد استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد. 

وقال الإعلامي محمد سعيد عبر برنامج تريند علي قناة الأهلي: "إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيُقيم معسكرًا خارجيًا في تونس، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد".

وأضاف أن معسكر الأهلي في تونس، سيتخلله 3 مباريات ودية. 

الأهلي يستعد لإعلان رحيل 4 لاعبين جدد 

ويستعد النادي الأهلي لإعلان رحيل 4 لاعبين جدد خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار على عدم تواجدهم في قائمة الفريق في الموسم الجديد. 

ويتصدر قائمة المرشحين للرحيل خلال الساعات القليلة القادمة كريم نيدفيد بالإضافة إلى أحمد رضا ومحمد الضاوي كريستو وأيضا خالد عبد الفتاح. 

وأعلن الأهلي أمس عبر قناته التعاقد مع محمد شريف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودي. 

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