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رياضة

الأهلي يعلن موعد اختبارات الناشئين في محافظة أسيوط

اختبارات ناشئين الأهلي،
اختبارات ناشئين الأهلي، فيتو

أعلن النادي الأهلي عن موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم بمحافظة أسيوط، حيث تبدأ عملية بيع الاستمارات من صباح غد السبت 5 يوليو وحتى الإثنين 7 يوليو، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءً، مقابل 100 جنيه للاستمارة، بمقر أكاديمية النادي باستاد جامعة أسيوط.

وتقام الاختبارات يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 يوليو، وتبدأ منذ الساعة السابعة صباحًا.

وكانت الاختبارات أقيمت في الأيام الماضية بمحافظات الدقهلية والسويس والشرقية ضمن خطة القطاع لانتقاء أبرز المواهب من مختلف محافظات الجمهورية.

يُذكر أن الأهلي يستقبل المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019.

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