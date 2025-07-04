بقرار من ريبيرو، الأهلي يقترب من تدعيم خط الوسط بهذا اللاعب

منح الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة الكرة للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني صاحب الأصول الفلسطينية أوجستين منصور، لاعب فريق جواراني الباراجواني، والذي يجيد اللعب في وسط الملعب، ولقى إشادة المدير الفني الإسباني وكذلك إدارة الكرة في القلعة الحمراء ولجنة الإسكاوتنج.

وبالفعل بدأ الأهلي التفاوض مع اللاعب وناديه للظفر بخدماته بعد أن تلقى اللاعب العديد من العروض القوية من أندية الزمالك والترجي التونسي كما أكد فريد زهزو، المدير الرياضي لنادي جواراني الذي أشار إلى أن النادي تلقى ثلاثة عروض لضم أوجستين وكانت من أندية الأهلي والزمالك والترجي التونسي.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط وسطه بعد رحيل عدد كبير منه مثل عمرو السولية وعمر الساعي وأكرم توفيق واقتراب رحيل كل من؛ أحمد رضا وكريم نيدفيد.

وعلمت “فيتو” أن اللاعب بات قريبًا من النادي الأهلي، خاصة وأنه أبدى موافقة على الانضمام للقلعة الحمراء وأن ما يعيق إتمام الصفقة حتى الآن هو المقابل المادي الذي طلبه النادي البارجواياني فقط، ويسعى الأهلي للوصول إلى اتفاق مالي معهم لإتمام صفقة اللاعب الموهوب كما وصفه مسئولو الكرة بالقلعة الحمراء.

استقر الجهاز الفني للأهلي على انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 14 يوليو الجاري على ملعب التتش بالجزيرة على أن تطير البعثة يوم 18 من الشهر ذاته إلى تونس لخوض معسكر الإعداد الذى يستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري ويتخلله خوض 3 مباريات ودية.

ماهي مطالب الأهلي المالية لرحيل اللاعب؟

وحدد النادي الأهلي مبلغ مالي لا يقل عن 10 ملايين دولار من أجل السماح للمهاجم الفلسطيني بالرحيل عن صفوف الأحمر خلال الانتقالات الجارية.

وعد الإدارة لـ وسام أبو علي

وكان مصدر مقرب من وسام أبو على مهاجم الأهلي قد أكد صباح اليوم في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن اللاعب الفلسطيني لديه وعد من إدارة النادي الأهلي بالرحيل في الميركاتو الصيفي حال إحضاره عرضا ماليا يليق بطموحات النادي المالية.

وأضاف المصدر: وسام ملتزم بتعاقده مع النادي الأهلي ويرغب في الرحيل من الباب الكبير وحال عدم تلقيه عرضا مغريا يناسب مطالب الأهلي المالية سيستمر ولن يثير أي أزمة كما تردد.

وأوضح أن وسام يرغب في الرحيل وعرض الريان القطري قد يكون حلا ليس أخيرا للرحيل خاصة وأنه لديه رغبة في الرحيل والبحث عن محطة جديدة براتب سنوي يفوق ما يتقاضاه مع الأهلي 3 أضعاف على الأقل.

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