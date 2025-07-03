أخبار الرياضة اليوم: مصرع جوتا نجم ليفربول في حادث مروع.. عرض قطري مغري للتعاقد مع وسام أبو علي.. مفاجأة في راتب مدرب الزمالك الجديد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

لقى البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي مصرعه صباح اليوم الخميس إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

وبحسب ما أفادت به صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن الحادثة وقعت عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا.

انتشر مقطع فيديو عبر منصة إكس، عن لحظات احتراق سيارة النجم البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي تعرض لحادث سير مروع برفقة شقيقه أندريه ولقيا مصرعهما، اليوم الخميس.

وبعث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، رسالة مؤثرة، عبر حسابه على إنستجرام، اليوم الخميس، ينعى فيها لاعبه السابق ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، بعد وفاتهما في حادث سير مروع.

كشفت قناة النادي الأهلي عن مكان إقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لخوض فترة الإعداد استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

ويستعد النادي الأهلي لإعلان رحيل 4 لاعبين جدد خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار على عدم تواجدهم في قائمة الفريق في الموسم الجديد.

كشف حازم إمام أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن قيمة راتب البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الأبيض المنتظر.

وبات البلجيكي يانيك فيريرا على أعتاب تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم دور بـ نادي الزمالك، في انتظار الإعلان الرسمي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة تلقي تواصل نادي الريان القطري مع الأحمر للتعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الأحمر لا يمانع في بيع اللاعب حال وجود عرض مالي ضخم من النادي القطري، وذلك برغم من إعلان النادي عدم رغبته في رحيل الفلسطيني.

أعلن النادي المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، عن ثاني صفقاته لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد بالتعاقد مع اللاعب الجزائري منذر طمين، مهاجم فريق الرياضي القسنطيني.

وقام المصري بكسر عقد اللاعب مع فريقه الجزائري بدفع الشرط الجزائي البالغ 250 ألف دولار.

أعلن النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيش، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، والاتجاه للعمل كمدير رياضي لنادي هايدوك سبليت الكرواتي، بعدما علق حذاءه بقميص هذا الفريق.

وقرر راكيتيتش الاعتزال في عمر 37 عاما بعد مسيرة كبيرة حافلة في الملاعب العالمية مع مختلف الأندية الأوروبية والعربية.

أجرى مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عملية جراحية ناجحة اليوم الخميس، في أحد مستشفيات القاهرة، وذلك بسبب إصابة الفتاق، والتي تطلبت تدخلا جراحيا.

وكان مروان يعاني من آلام متكررة، ما جعل اللاعب في حاجة للتدخل الجراحي لعلاج الفتاق، وهو ما تم تأجيله لحين انتهاء المنافسات التي يشارك بها الأحمر.

أعلن نادي الشمس برئاسة أسامة أبو زيد عن مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب فريق كرة الماء مواليد ٢٠٠٩ إثر حادث سير أليم.

ونعى نادي الشمس لاعبه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قائلا:" وفاة لاعبنا عبد الرحمن فيصل لاعب فريق كرة الماء مواليد ٢٠٠٩ إثر حادث سير أليم".

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