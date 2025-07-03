رسميا، المصري البورسعيدي يتعاقد مع الجزائري منذر طمين

أعلن النادي المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، عن ثاني صفقاته لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد بالتعاقد مع اللاعب الجزائري منذر طمين، مهاجم فريق الرياضي القسنطيني.

وقام المصري بكسر عقد اللاعب مع فريقه الجزائري بدفع الشرط الجزائي البالغ 250 ألف دولار.

ووقع اللاعب عقدًا لمدة 3 مواسم قادمة مع المصري ليصبح لاعبًا جديدا في صفوف الفريق.

منذر طمين ثاني صفقات المصري البورسعيدي

ونشر النادي المصري عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتقديم لاعبه الجديد وهو يتابع مشروع بناء الاستاد الخاص بناديه.

وأصبح منذر طمين ثاني صفقات المصري بعد التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

أرقام منذر طمين صفقة المصري الجديدة

ويبلغ منذر طمين 23 عاما ويلعب في مركز رأس الحربة، وسبق له أن لعب للمنتخب الأولمبي الجزائري.

وشارك اللاعب مع فريقه السابق خلال 74 مباراة بالدوري الجزائري وسجل 13 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة كما سجل 3 أهداف في الكونفدرالية الأفريقية خلال 11 مباراة وصنع هدفا.

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