الخميس 03 يوليو 2025
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رياضة

حقيقة تلقي وسام أبو علي عرضا من الريان القطري

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة تلقي تواصل نادي الريان القطري مع الأحمر للتعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري. 

وقال المصدر إن الأهلي تلقى بالفعل محادثات من نادي الريان القطري من أجل التعاقد مع وسام ابو علي، مشيرا إلى أن الأحمر لا يمانع في بيع اللاعب حال وجود عرض مالي ضخم من النادي القطري، وذلك برغم من إعلان النادي عدم رغبته في رحيل الفلسطيني. 

من ناحية أخرى، أعلن محمد شريف لاعب النادي الأهلي عن عودته لصفوف القلعة الحمراء من خلال برنامج حارس الأهلي المذاع على قناة النادي، لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع نادي الخليج السعودي.

وبعد عودة شريف إلى الأهلي خلال الميركاتو الحالي، تصبح تلك هي الفترة الثانية لصاحب الـ 29 عاما رفقة القلعة الحمراء. 

ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي؟

خلال فترته الأولى بقميص النادي الأهلي، شارك محمد شريف في 151 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 58 هدفًا، إلى جانب تقديمه 11 تمريرة حاسمة.

وحصد شريف مع الأحمر 10 بطولات، من بينها 3 ألقاب للدوري المصري الممتاز، ولقبين في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى لقبين في كأس السوبر الأفريقي، ولقبين في كأس السوبر المصري، وكأس مصر مرة واحدة.

كما توج بلقب هداف الدوري المصري برصيد 21 هدفا،و لقب هداف دوري أبطال أفريقيا بعدما أحرز 6 أهداف.

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الريان القطري وسام أبو علي الأهلي النادي الأهلي محمد شريف

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