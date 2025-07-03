مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

أعلن نادي الشمس برئاسة أسامة أبو زيد عن مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب فريق كرة الماء مواليد ٢٠٠٩ إثر حادث سير أليم.

ونعى نادي الشمس لاعبه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قائلا:" وفاة لاعبنا عبد الرحمن فيصل لاعب فريق كرة الماء مواليد ٢٠٠٩ إثر حادث سير أليم".

وتابع: "صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم والعزاء بمسجد الخلفاء الراشدين بروكسي من الساعة 7:30 إلى 10:30 مساء غدا الجمعة".



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