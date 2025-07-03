الخميس 03 يوليو 2025
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رياضة

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

وفاة لاعب نادي الشمس،
وفاة لاعب نادي الشمس، فيتو

أعلن نادي الشمس برئاسة أسامة أبو زيد عن مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب فريق كرة الماء مواليد ٢٠٠٩ إثر حادث سير أليم.

 

 

ونعى  نادي الشمس لاعبه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قائلا:" وفاة لاعبنا عبد الرحمن فيصل لاعب فريق كرة الماء مواليد ٢٠٠٩ إثر حادث سير أليم".
وتابع: "صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم والعزاء بمسجد الخلفاء الراشدين بروكسي من الساعة 7:30 إلى 10:30 مساء غدا الجمعة".
 

 

 

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نادي الشمس الشمس عبد الرحمن فيصل لاعب فريق كرة الماء وفاة عبد الرحمن فيصل

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