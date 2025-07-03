لحظة احتراق سيارة جوتا لاعب ليفربول الراحل (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر منصة إكس، عن لحظات احتراق سيارة النجم البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي تعرض لحادث سير مروع برفقة شقيقه أندريه ولقيا مصرعهما، اليوم الخميس.

رجل كان يصور احتراق مركبة في الطريق لكنه لم يعلم بأن دييغو جوتا وشقيقه بداخلها 💔!

pic.twitter.com/bWEnYl1Jm2 — Liverpool بالعربي 🇪🇬 (@mo_lfcbelaraby) July 3, 2025

رسالة مؤثرة من يورجن كلوب على رحيل جوتا

وبعث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، رسالة مؤثرة، عبر حسابه على إنستجرام، اليوم الخميس، ينعى فيها لاعبه السابق ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، بعد وفاتهما في حادث سير مروع.

وتوفي جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، وشقيقه أندريه، في حادث سير مروع بإسبانيا، في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

وكتب كلوب: "هذه لحظة أعجز عن التعبير فيها.. لا بد أن هناك غاية أكبر من كل هذا، لكنني لا أستطيع رؤيتها".

وأضاف: "قلبي محطم بعد سماعي نبأ وفاة جوتا وشقيقه أندريه.. ديوجو لم يكن فقط لاعبا رائعا، بل كان أيضا صديقا عظيما، زوجا وأبا محبا ومهتما".

وتابع: "سنفتقدك كثيرًا، كل صلواتي وأفكاري وقوتي موجهة إلى زوجته روت والأطفال والعائلة والأصدقاء وكل من أحبوك.. ارقد بسلام.. مع كل الحب".

وفاز جوتا تحت قيادة المدرب كلوب، بالعديد من الألقاب مع ليفربول، علمًا بأنه انتقل إلى الفريق الإنجليزي، قادما من وولفرهامبتون في 2020.

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