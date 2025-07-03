مدة غياب مروان عطية عن الأهلي بعد خضوعه لعملية جراحية

أجرى مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عملية جراحية ناجحة اليوم الخميس، في أحد مستشفيات القاهرة، وذلك بسبب إصابة الفتاق، والتي تطلبت تدخلا جراحيا.

وكان مروان يعاني من آلام متكررة، ما جعل اللاعب في حاجة للتدخل الجراحي لعلاج الفتاق، وهو ما تم تأجيله لحين انتهاء المنافسات التي يشارك بها الأحمر.

مدة غياب مروان عطية عن الأهلي

ومن المقرر أن يغيب مروان عطية عن النادي الأهلي لمدة شهرين، مما يعني غيابه عن فترة الإعداد الفريق والمقرر أن يتخللها معسكر بإسبانيا.

الأهلي يستعد لإعلان رحيل 4 لاعبين جدد

ويستعد النادي الأهلي لإعلان رحيل 4 لاعبين جدد خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار على عدم تواجدهم في قائمة الفريق في الموسم الجديد.

ويتصدر قائمة المرشحين للرحيل خلال الساعات القليلة القادمة كريم نيدفيد بالإضافة إلى أحمد رضا ومحمد الضاوي كريستو وأيضا خالد عبد الفتاح.

وأعلن الأهلي أمس عبر قناته التعاقد مع محمد شريف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.