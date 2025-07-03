رسميًا، النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل كرة القدم نهائيا

أعلن النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيش، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، والاتجاه للعمل كمدير رياضي لنادي هايدوك سبليت الكرواتي، بعدما علق حذاءه بقميص هذا الفريق.

وقرر راكيتيتش الاعتزال في عمر 37 عاما بعد مسيرة كبيرة حافلة في الملاعب العالمية مع مختلف الأندية الأوروبية والعربية.

مسيرة وإنجازات إيفان راكيتيتش

وبدأ راكيتيتش مسيرته مع نادي شالكه الألماني، وشارك معهم في 72 مباراة، سجل 5 أهداف وتمكن من صناعة 6 أهداف.

وانتقل من شالكه إلى بازل السويسري وشارك معهم في 43 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 8 أهداف.

ثم انتقل إلى إشبيلية الإسباني لينطلق إلى عالم الشهرة وتقديم المستوى المتميز، وتمكن من المشاركة مع الفريق الأندلسي في 149 مباراة، وأحرز 34 هدفا وصنع 34 آخرين.

ليأتي الدور على الانضمام إلى برشلونة وتحقيق البطولات الكبيرة، حيث سجل 35 هدفا في 206 مباراة وقام بصناعة 40 هدفا مع البلوجرانا.

وكانت لـ راكيتيتش تجربة ليست طويلة مع نادي الشباب السعودي في 8 مباريات وسجل هدف واحد وصنع مثله، واختتم مسيرته بقميص فريق هايدوك سبليت الكرواتي.

ووصل إجمالي أهداف راكيتيتش 79 هدفا في 470 مباراة، وصناعة 88 هدفا.

أرقام راكيتيتش مع منتخب كرواتيا

وشارك إيفان راكيتيتش مع منتخب كرواتيا في 106 مباراة وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 11 آخرين.

وحقق اللاعب الكثير من البطولات لكن أهمها دوري أبطال أوروبا مع برشلونة 2015، لكن لم يحصل على بطولات مع منتخب كرواتيا وشارك معهم في نهائي كأس العالم 2018 وتعرضوا لهزيمة ثقيلة أمام منتخب فرنسا بنتيجة 4-2.

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