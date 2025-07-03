عن محمد غنيم الممثل الذي يشتم "ابن البوسطجي" عبد الناصر!

على عدة صفحات غضب عارم من شخص يدعي محمد غنيم.. تابعت ما يجري ثم كتبت تعليقي على صورة زنكوغرافية من صفحة المذكور يعلن فيها "جنابه" سقوط قانون ابن البوسطجي! يقصد "المالك والمستأجر"، ليس فقط في تطاول فج وألفاظ وقحة لا تليق بمثقف أو حتى متعلم وإنما أيضا بعنصرية بغيضة لم نتخيل أنها باقية إلى اليوم! وجهل بتفاصيل القانون الذي بدأ قبل أن تعرف مصر عبد الناصر وقبل قيام الثورة نفسها لسنوات طويلة!



سألت عن من هذا ال "غنيم" فقالوا إنه ممثل! زرت صفحته من باب التأكد أولا من صحة البوست وليس منسوبا له ولا اختراقا قد جرى لصفحته.. فوجدت ما هو أسوأ.. حقد مقرف وهجوم غبي علي مجانية التعليم التي كما قالوا “تخرج الطبيب والمهندس”..

ويرد غنيم باشا علي المعلقين إن الصحيح أن يتعلم المتفوق الغني فقط! ليس المتفوق إنما المتفوق الغني!.. ثم لوم علي الملك الذي سمح لأبناء الرعاع بدخول الكلية الحربية، الخ الخ بما لا يصح نقله ولا يفيد إعادة نشره ولا ينبغي ترديده.. حتى على سبيل الانتقاد والرفض!



هذا المستنقع الذي شاهدته ويحمل كل هذه الاهانات والتجريح لبسطاء وشرفاء مصر وأغلبيتها الكاسحة -وقد دفعت إليه دفعا- المخالف للقيم الإنسانية أولا وللدستور ثانيا وللقوانين ثالثا، ولكافة الأعراف التي يعرفها شعبنا رابعا، والتي قدمت لنا اجيالا ممن خدموا هذا الوطن حتى أصبحنا ننتظر دهشتنا السنوية من تفوق الفقراء كل عام..

وتصدر أبناء الكادحين لقائمة الاوائل وأغلبهم لا ذنب لهم فيما هم فيه، بل وبعضهم يتحمل ذنبهم وحالهم علي لصوص سرقوا حقهم بما إنعكس علي مخصصات شعبنا في التعليم والصحة والخدمات الأخرى.. وهي فاتورة سنوية للفساد ندفعها كل عام رغم كل ضربات الاجهزة الرقابية!



بوستات غنيم باشا.. الذي بلغ الشغف منتهاه لنعرف إبن مين في مصر.. تكشف عن صراع اجتماعي رهيب.. لكن لا جديد في ذلك إلا الحد الذي بلغه من بجاحة ولكن الأخطر وجود عينات من أمثال هؤلاء في مستشاري الحكومة يقدمون كل ما يفسد العلاقة مع الشعب.. ويتم الاستماع إليهم وهم عينات من خبراء الراسمالية المتوحشة!



بوستات غنيم وقد أهانت شعب مصر.. وأهل مصر تستحق الاحالة للمحاكمة.. وإن كنا نعاني من انخفاض في منسوب الحماس لدى المحامين الوطنيين ومتبني القضايا الوطنية!



بوستات غنيم تستحق التحقيق في نقابة الممثلين -إن كان ينتمي إليها- فليس فيما وقع حرية رأي وتعبير.. وإلا كانت محلا للتفاهم والرد والأخذ والعطاء.. إنما تحمل عنجهية وغطرسة وغرور وإهانة لزعيم عظيم لم يفعل شيئا إلا تعويض شعب تحررت بلده حديثا، وإعادة الأمل في الحياة لطبقات حرمت طويلا في بلد استأثرت بخيره أسرة مالكة وأجانب مع الإحتلال وطبقة تخدم هؤلاء وأولئك ليزداد رصيدها وتتوسع أراضيها!



محمد غنيم الممثل يستحق العقاب.. والعقاب الشعبي أصعب عقوبة وأخطرها وأسرعها وأكثرها إيلاما..ولذا هذا أولا بلاغ لشعب مصر وأحراره وشرفائه.. وثانيا لمن يهمه الأمر.. وربما هناك في هذا البلد من يهمه!

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