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خارج الحدود

مقتل وإصابة 19 شخصا في تبادل لإطلاق النار بشيكاغو (فيديو)

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون في تبادل لإطلاق النار عند ملهى ليلي في مدينة شيكاغو الأمريكية. 

وأفاد شبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم الخميس بأن مجهولين كانوا يقودون سيارة أطلقوا النار على أشخاص كانوا يغادرون الملهى. وتجري جهات إنفاذ القانون تحقيقات في الحادث.

 

 

إطلاق نار في مركز تجاري بولاية جورجيا الأمريكية

في سياق متصل، أعلنت الشرطة في مدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية، أمس الأربعاء، أن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بطلقات نارية في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز "أوجلثورب مول" التجاري الواقع في جنوب المدينة.

وأوضح بيان الشرطة أن الضحايا هم شابان بالغان وقاصر، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة وجميعهم يتوقع أن ينجوا من إصاباتهم. 

وقال قائد شرطة سافانا، ليني جنثر: إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة تبادل إطلاق نار بين مجموعتين يُرجّح أنهما تعرفان بعضهما البعض.

وقد تم إرسال وحدات متعددة من وكالات إنفاذ القانون إلى مكان الحادث، فيما أكدت الشرطة مساء الأربعاء أنه تم إخلاء المركز التجاري بالكامل، وأنه "لا يوجد تهديد نشط في الوقت الراهن".

ووصفت السلطات المحلية الحادث بأنه "وضع خطير" وطلبت من السكان والزوار تجنب زيارة المركز التجاري والمنطقة التي يدور فيها الحدث.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

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