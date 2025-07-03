إطلاق نار في مركز تجاري بولاية جورجيا الأمريكية ووقوع إصابات (فيديو)

أعلنت الشرطة في مدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية، الأربعاء، أن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بطلقات نارية في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز "أوجلثورب مول" التجاري الواقع في جنوب المدينة.



وأوضح بيان الشرطة أن الضحايا هم شابان بالغان وقاصر، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة وجميعهم يتوقع أن ينجوا من إصاباتهم.

🚨 Oglethorpe Mall Shooting in Savannah: Multiple people injured in an active shooter situation at the popular shopping center.



Police have locked down the area and investigations are ongoing. #OglethorpeMallShooting #Savannah #ActiveShooter #BreakingNews pic.twitter.com/73zRgwFsk5 July 3, 2025

وقال قائد شرطة سافانا، ليني جنثر، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة تبادل إطلاق نار بين مجموعتين يُرجّح أنهما تعرفان بعضهما البعض.



وقد تم إرسال وحدات متعددة من وكالات إنفاذ القانون إلى مكان الحادث، فيما أكدت الشرطة مساء الأربعاء أنه تم إخلاء المركز التجاري بالكامل، وأنه "لا يوجد تهديد نشط في الوقت الراهن".

ووصفت السلطات المحلية الحادث بأنه "وضع خطير" وطلبت من السكان والزوار تجنب زيارة المركز التجاري والمنطقة التي يدور فيها الحدث.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

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