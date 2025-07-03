ذكرى وفاة روح الله الخميني، الرجل الذي غير موازين القوى في المنطقة

في مثل هذا اليوم من عام 1989، توفي آية الله روح الله الخميني، المرجع الديني الذي قاد ثورة شعبية قلبت نظام الشاه في إيران، ووضعت الجمهورية الإسلامية على خريطة العالم.

من هو روح الله الخميني قائد الثورة الإسلامية ؟

لم يكن الخميني رجل دولة تقليديًا، بل لم يسعَ إلى الحكم يومًا بالطريقة التي نعرفها. كان فقيهًا شيعيًا، خرج من ظلال الحوزة العلمية في قم ليقول "لا" ثم امتد صداه من بيروت إلى إسلام آباد، ومن بغداد إلى ضواحي باريس.

وحين عاد من منفاه الفرنسي في فبراير 1979، لم يعد بصفته لاجئًا سياسيًا، بل نبيًّا ثوريًا في عيون أنصاره، وظلًّا ثقيلًا في حسابات خصومه.

كانت الثورة الإيرانية أكبر من مجرد حدث سياسي. هي لحظة انقسام في وعي المنطقة. البعض رآها صحوة دينية أعادت المظلومين إلى صدارة المشهد، وآخرون اعتبروها انزلاقًا إلى حكم رجال الدين بلباس الدولة.

لكن المؤكد أن الخميني لم يكن عابرًا في سير التاريخ، خاصة انه هو الذي صاغ نظرية "ولاية الفقيه" ليضع السلطة في يد من يرى امتدادًا للمهدي المنتظر، وهو الذي تحدى أمريكا ووصمها بـ"الشيطان الأكبر"، وهو الذي أنشأ الحرس الثوري، ليكون جيشًا موازٍ للدولة.

وفاة الخميني

رحل الخميني بجسده، لكن بقيت مؤسساته، وشبحه السياسي والديني ما زال حاضرًا حتى في نزاعات لم يكن طرفًا مباشرًا فيها. من لبنان إلى اليمن، من سوريا إلى الخليج، هناك من لا يزال يقاتل تحت راية رفعها منذ عقود.

وبين كل ما يُقال عنه، هناك حقيقة واحدة يصعب تجاهلها أن روح الله الخميني كان لحظة فاصلة في الزمن الإسلامي الحديث، رجلٌ لم يقد ثورة فقط، بل أعاد تشكيل معنى "الثورة" في عقول أتباعه وخصومه معًا، ولذا، تمر ذكرى رحيله كل عام كعلامة استفهام ما زالت قائمة وتساؤلات لا تنتهي: هل كان الخميني قائدًا دينيًا أم سياسيًا.. مجددًا أم صانعًا للاستقطاب، وما الذي تغيّر فعلًا منذ خرج ذلك الشيخ ذو العباءة السوداء من الطائرة، إلى الأرض التي لم تعد كما كانت قبل قدومه.

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