علاج خشونة الركبة، والأعراض وأسباب الإصابة

علاج خشونة الركبة، تعد خشونة الركبة هي حالة تتسبب في تآكل الغضاريف التي تبطن مفصل الركبة، ويمكن أن تؤدي خشونة الركبة إلى ألم وتورم وتصلب في الركبة.

أعراض خشونة الركبة

وأشار الدكتور محمد السيد استشاري أمراض العظام، إلى أنه يمكن اكتشاف الإصابة بخشونة الركبة، من خلال ملاحظة اعراضها، والتي تشمل ما يلي:

ألم في الركبة

هو العرض الأكثر شيوعًا لخشونة الركبة. عادة ما يكون الألم أسوأ عند المشي أو صعود السلالم أو القيام بأنشطة أخرى تضع ضغطًا على الركبة.

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تورم في الركبة

يمكن أن يحدث التورم في الركبة بسبب الالتهاب. عادة ما يكون التورم أكثر وضوحًا في الصباح أو بعد الجلوس لفترة طويلة.

تصلب في الركبة

يمكن أن يؤدي تصلب الركبة إلى صعوبة ثني أو تمديد الركبة. عادة ما يكون تصلب الركبة أكثر وضوحًا في الصباح أو بعد الجلوس لفترة طويلة.

أصوات في الركبة

يمكن أن تصدر الركبة أصواتًا عند تحريكها، مثل طقطقة أو فرقعة.

تشوهات في الركبة

يمكن أن تؤدي خشونة الركبة إلى تشوهات في شكل الركبة، مثل تقوس أو اعوجاج.

وأضاف؛ أنه تعتمد أعراض خشونة الركبة على شدة الحالة؛ في الحالات الخفيفة، وقد يكون الألم خفيفًا ولا يؤثر على الأنشطة اليومية.

في الحالات الشديدة، قد يكون الألم شديدًا ويجعل من الصعب المشي أو القيام بالأنشطة اليومية الأخرى.

عوامل خطر خشونة الركبة

وأوضح الدكتور محمد، أن هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بخشونة الركبة، والتي يستعرضها في السطور التالية:

العمر

تزداد احتمالية الإصابة بخشونة الركبة مع تقدم العمر.

الوزن الزائد أو السمنة

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد أو السمنة إلى زيادة الضغط على مفصل الركبة، مما قد يؤدي إلى تآكل الغضاريف.

الإصابات السابقة في الركبة

يمكن أن تزيد الإصابات السابقة في الركبة من خطر الإصابة بخشونة الركبة.

بعض المهن أو الأنشطة التي تتطلب الكثير من الحركة، أو الضغط على مفصل الركبة، مثل الجري أو القفز أو حمل الأشياء الثقيلة.

بعض الحالات الطبية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو مرض السكري.

تشخيص خشونة الركبة

وأوضح الدكتور محمد؛ أنه عادة ما يتم تشخيص خشونة الركبة بناءً على التاريخ الطبي للمريض والفحص البدني، ويمكن أن يساعد التصوير الطبي، مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، في تأكيد التشخيص وتحديد مدى تلف الغضروف.

علاج خشونة الركبة

وأكد الدكتور محمد، أن علاج خشونة الركبة يعتمد على شدة الحالة، في الحالات الخفيفة، قد يكون العلاج غير الدوائي كافيًا، وفي الحالات الشديدة، قد يكون العلاج الجراحي ضروريًا.

العلاجات غير الدوائية لخشونة الركبة

تشمل العلاجات غير الدوائية لخشونة الركبة ما يلي:

فقدان الوزن؛ يمكن أن يساعد فقدان الوزن على تقليل الضغط على مفصل الركبة.

ممارسة الرياضة بانتظام؛ يمكن أن تساعد التمارين الرياضية التي تركز على تقوية العضلات حول الركبة في تحسين وظائف المفصل.

العلاج الطبيعي؛ يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تقوية العضلات حول الركبة وتحسين نطاق حركة المفصل.

الكمادات الباردة والساخنة؛ يمكن أن تساعد الكمادات الباردة على تخفيف الألم والالتهاب، بينما يمكن أن تساعد الكمادات الساخنة على زيادة نطاق حركة المفصل.

العلاجات الدوائية لخشونة الركبة

تشمل العلاجات الدوائية لخشونة الركبة ما يلي:

المسكنات؛ يمكن استخدام المسكنات دون وصفة طبية أو بوصفة طبية لتخفيف الألم والالتهاب.

المنشطات؛ يمكن استخدام المنشطات لتقليل الالتهاب.

أدوية إعادة بناء الغضاريف؛ هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تساعد في إعادة بناء الغضاريف التالفة.

العلاج الجراحي لخشونة الركبة

تشمل العلاجات الجراحية لخشونة الركبة ما يلي:

جراحة المنظار؛ يمكن استخدام الجراحة بالمنظار لإزالة الغضروف التالف أو لتصحيح أي مشاكل في المفصل.

استبدال المفصل الاصطناعي؛ في الحالات الشديدة، قد يكون استبدال المفصل الاصطناعي ضروريًا.