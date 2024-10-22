خشونة الركبة من الأمراض الأكثر شيوعا بين الشباب فى وقتنا الحالى وأيضا كبار السن، وللأسف لها أعراض مزعجة ومضاعفات خطيرة.

ويحرص مريض خشونة الركبة على اتباع تعليمات الطبيب المعالج لسرعة الشفاء وتجنب حدوث أى مضاعفات، خاصة أنها يمكن أن تصل إلى حد عدم القدرة على الحركة.

نصائح مهمة يجب على مرضى خشونة الركبة اتباعها

ويقول الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والعلاج الطبيعي: إن هناك بعض النصائح التى يجب على مرضى خشونة الركبة اتباعها لتجنب الأعراض المزعجة والمضاعفات الخطيرة، منها:

المشي بانتظام يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية لغضاريف وأنسجة الركبة وتقوية عضلاتها، ولكن يجب أن يتم ذلك بدون إجهاد لمفصل الركبة وفي غير أوقات الألم الشديد وعلى أرض مستوية.

إنقاص الوزن يؤدى إلي تخفيض الأحمال على مفصل الركبة لذلك يجب الحد من النشويات والدهون والإكثار من الخضراوات والفاكهة وممارسة الرياضة.

تجنب فترات الوقوف الطويلة وتكرار صعود ونزول السلالم لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الضغوط على مفصل الركبة مما يزيد من خشونة الركبة وآلامها.

تجنب ثني مفصل الركبة ما بعد تسعين درجة سواء بثنيها تحت الكرسي الذي تجلس عليه أو بالجلوس على كرسي منخفض أو بثنيها أثناء الصلاة خاصة وضع قراءة التشهد حيث يجب أن تجلس على كرسي.

تجنب بعض أنواع الجلوس الخاطئة مثل تربيع الساقين أو الجلوس في وضع القرفصاء أو الجلوس علي الأرض أو الجلوس مع ثني الساق أسفل الجسم.

عند صعود السلم استند بيدك دائما على سور السلم، واصعد درجة درجة، واصعد بالساق السليمة أولا.

خشونة الركبة، فيتو

وخشونة الركبة، أو ما يُعرف بالفُصال العظمي، هي حالة تؤثر على المفاصل، وخاصةً الركبة، حيث يحدث تآكل في الغضاريف التي تغطي سطح العظام.

أعراض خشونة الركبة

ومن أعراض خشونة الركبة:

شعور بالألم في الركبة، خاصةً عند الحركة أو بعد فترات من الراحة.

صعوبة في حركة الركبة، خاصةً في الصباح أو بعد الجلوس لفترة طويلة.

قد يحدث انتفاخ حول الركبة.

سماع صوت طقطقة أو احتكاك أثناء حركة الركبة.

قد تلاحظ تغيرات في شكل المفصل مع تفاقم الحالة.

أسباب خشونة الركبة

ومن أسباب خشونة الركبة:

تزداد احتمالية الإصابة مع التقدم في العمر.

الوزن الزائد يزيد الضغط على الركبتين.

الإصابات الرياضية أو الحوادث قد تؤدي إلى تلف الغضاريف.

قد تلعب الجينات دورا فى الإصابة.

الأنشطة البدنية المجهدة بشكل متكرر قد تسبب تآكل المفاصل.