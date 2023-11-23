علاج خشونة الركبة، وأهم أسبابها

علاج خشونة الركبة، من أكثر الآلام التي تسبب انزعاجًا للمريض هي تعرض الإنسان لألم الركبة وهو أحد الأعراض الشائعة التي يمكن أن تنجم عن كل شيء بدءًا من الإصابة المؤقتة وحتى حالة مزمنة مثل التهاب المفاصل.

علاج آلام الركبة في المنزل

يمكن عادةً علاج آلام الركبة في المنزل من خلال الراحة والأدوية المتاحة دون وصفة طبية ويجب زيارة الطبيب إذا تعرض الإنسان لإصابة أو شعر بألم في الركبة لأكثر من بضعة أيام متتالية بحسب موقع Cleveland clinic

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ما ألم الركبة؟

ألم الركبة هو الألم أو الانزعاج الذي يشعر به الإنسان في مفصل الركبة أو حوله.

والمفاصل هي أماكن في جسم الإنسان حيث تلتقي عظمتان و يربط مفصل الركبة الفخذ بأسفل الساقين.

والركبة هي أكبر مفصل في الجسم، وهي تمتص وتدعم الكثير من الوزن أثناء الحركة، ولهذا السبب فهي واحدة من أكثر المفاصل إصابةً، يمكن أن يكون ألم الركبة مشكلة مؤقتة قصيرة المدى، ولكنه قد يكون أيضًا مشكلة مزمنة طويلة الأمد تحتاج إلى التشخيص والعلاج من قبل الطبيب



يمكن عادة علاج آلام الركبة في المنزل عن طريق أخذ استراحة من الأنشطة البدنية وتناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية OTC، بينما إذا كان المريض يشعر بألم سيئ بدرجة كافية للتأثير على الروتين اليومي أو يجعل من الصعب الحركة يجب زيارة الطبيب.

أسباب ألم الركبة أسباب ألم الركبة

وتشمل أسباب ألم الركبة:

يمكن للأنشطة البدنية والتمارين الرياضية وممارسة الرياضة والقيام بالأعمال البدنية أن تؤدي إلى الضغط على مفصل الركبة

يعد ألم الركبة أحد أعراض مشكلات الإفراط في الاستخدام الشائعة، بما في ذلك:



التهاب الأوتار



التهاب المفاصل



يسبب التهاب المفاصل الألم والالتهاب في المفاصل والتهاب المفاصل في الركبة شائع، ويسبب أعراض مثل الألم والتورم والتصلب.

هشاشة العظام.



التهاب المفصل الروماتويدي.



التهاب المفاصل ما بعد الصدمة.



إصابات



أي إصابة تلحق الضرر بمفصل الركبتين يمكن أن تسبب الألم، ويمكن أن تشمل إصابات الركبة ما يلي:

إصابات الإجهاد المتكررة.

الإصابات الرياضية.

الصدمات مثل السقوط أو حوادث السيارات.

بعض الإصابات الأكثر شيوعًا التي تسبب آلام الركبة تشمل:

الالتواء في الركبة.

فرط تمدد الركبتين.

تمزقات أربطة الركبة

دموع الغضروف المفصلي.

كسور العظام

علاج خشونة الركبة



علاج آلام الركبة

تعتمد العلاجات التي يحتاج إليها المريض لألم الركبة على سببها منها:

١- الراحة: التوقف عن النشاط البدني الذي سبب الألم لتجنب القيام به



٢- الثلج: ضع كيس من الثلج أو كمادة باردة لمدة 15 إلى 20 دقيقة كل ساعة في اليوم الأول بعد الإصابة.

بعد يوم واحد، يمكن وضع الثلج كل ثلاث إلى أربع ساعات

٣- الضغط: يساعد الضغط على تقليل تدفق الدم إلى الركبتين المصابة ويقلل التورم.

٤- الارتفاع: أبقِ ركبتك مرتفعة فوق مستوى قلبك، يمكنك دعم ركبتك بالوسائد أو البطانيات أو الوسائد.

٥- أدوية لألم الركبة

قد يقترح الطبيب أدوية لتخفيف آلام الركبة وأي أعراض أخرى تعاني منها.



٦- دعامات الركبة

دعامة الركبة تدعم الركبتين وتثبتها في مكانها.

٧- علاج طبيعي



قد يقترح الطبيب العلاج الطبيعي إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل أو كنت تتعافى من إصابة ما حيث يمكن ممارسة تمارين التمدد والتمارين التي تقوي العضلات المحيطة بالركبة المصابة.