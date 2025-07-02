الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الأمريكي تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

وزيرا خارجية السعودية
وزيرا خارجية السعودية وأمريكا، فيتو

أجرى وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

 

وزير خارجية السعودية يهاتف نظيره الأمريكي لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

واستعرض الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن لدى الولايات المتحدة التزامًا ثابتًا بإحداث تغيير في الشرق الأوسط، يمكن شعوب المنطقة من العيش بسلام وأمان، مشيرة إلى أن هذا الهدف يتصدر أولويات السياسة الخارجية الأمريكية في المرحلة الراهنة.

 

جهود مستمرة لإدخال المساعدات ووقف النار في غزة

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها، أن واشنطن تعمل بشكل متواصل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار من شأنه تخفيف المعاناة عن المدنيين، معتبرة أن دورها في غزة يهدف بالأساس إلى تخفيف الكارثة الإنسانية قدر الإمكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله الأمير فيصل بن فرحان الخارجية الأمريكية الشرق الأوسط الولايات المتحده الامريكيه وزارة الخارجية الأمريكية

مواد متعلقة

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل حدا في مواطن ذبح 4 أفراد من أسرته أثناء نومهم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1-7-2025

البنك الزراعي يعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.. أبو السعود رئيسا وعبد الصادق وغادة مصطفى نائبان

الأكثر قراءة

محمد شريف: وقعت للأهلي 5 سنوات ووسام أبو علي رقم واحد في النادي

بورتيمونينسي البرتغالي يعلن ضم حمزة علاء حارس الأهلي

تصريح نتنياهو يكشف الترتيبات، أهداف تسريع التطبيع لتنفيذ مشروع الممر الهندي المهدد لقناة السويس

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أحمد السقا عن لقب محمد رمضان: مفيش في السينما حاجة اسمها نمبر وان

استقرار سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2 /7/ 2025

هل كان الانسحاب مخططًا أم مفاجئًا؟ برلمانية تكشف كواليس مغادرة النواب جلسة الإيجار القديم

الروس يتراجع 8 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2 /7/ 2025

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجار في المنام وعلاقته ببشرى الخير القادمة

هل التدخين حرام شرعًا؟ رد مثير من أمين الفتوى (فيديو)

هل صام النبي يوم عاشوراء قبل الهجرة وهل علم بفضله من اليهود؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads