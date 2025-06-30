الخارجية الأمريكية: نعمل على تغيير الشرق الأوسط ووقف إطلاق النار في غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن لدى الولايات المتحدة التزامًا ثابتًا بإحداث تغيير في الشرق الأوسط، يمكن شعوب المنطقة من العيش بسلام وأمان، مشيرة إلى أن هذا الهدف يتصدر أولويات السياسة الخارجية الأمريكية في المرحلة الراهنة.

جهود مستمرة لإدخال المساعدات ووقف النار في غزة



وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها، أن واشنطن تعمل بشكل متواصل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار من شأنه تخفيف المعاناة عن المدنيين، معتبرة أن دورها في غزة يهدف بالأساس إلى تخفيف الكارثة الإنسانية قدر الإمكان.

اتهامات لحماس بعرقلة التهدئة



وزعمت الخارجية الأمريكية، أن حركة حماس انتهكت وقف إطلاق النار السابق، وتواصل رفض الانخراط في اتفاق جديد، ما يعقّد جهود الوساطة ويُطيل أمد الأزمة.

الولايات المتحدة: يجب إنهاء المذبحة في أوكرانيا أيضًا



وفي سياق آخر، دعت واشنطن في نفس البيان، إلى إنهاء المذبحة الجارية في أوكرانيا، مؤكدة أن وقف الحرب هناك هو ضرورة إنسانية وأمنية، ويجب أن يكون ضمن أولويات المجتمع الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.