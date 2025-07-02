الأربعاء 02 يوليو 2025
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خارج الحدود

مقتل 64 شخصا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة في باكستان

باكستان، فيتو
باكستان، فيتو

قُتل 64 شخصًا في باكستان، نصفهم تقريبًا من الأطفال خلال أسبوع، جراء فيضانات مفاجئة أو انهيار منازل بسبب أمطار غزيرة ناجمة عن الرياح الموسمية، حسبما أفادت إدارة الكوارث، اليوم الأربعاء.

وسجلت ولاية خيبر بختونخوا في شمال غرب البلاد عند الحدود مع أفغانستان أعلى حصيلة قتلى، حيث لقي 23 شخصًا حتفهم، بينهم 10 عشرة أطفال.

وأشارت الهيئة إلى مقتل 14 شخصًا، بينهم ستة أطفال، في وادي سوات، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بأن فيضانًا مفاجئًا للنهر جرف منازل على ضفافه.

وعند الحدود مع شرقًا، سجلت ولاية البنجاب الأكثر اكتظاظًا في البلاد ويناهز عدد سكانها 130 مليون نسمة، مقتل 21 شخصًا، بينهم 11 طفلًا.

ولقي غالبية الضحايا حتفهم جراء انهيار سقف أو جدار في منزلهم.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث عن إصابة 117 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد.

من جانبها، حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن خطر هطول أمطار غزيرة وربما حدوث فيضانات، لا يزال مرتفعًا حتى السبت على الأقل.

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الحدود مع أفغانستان أفغانستان باكستان

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