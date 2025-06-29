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خارج الحدود

مصر تدين الهجوم الارهابي فى شمال غرب باكستان

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف قافلة عسكرية شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، اليوم ٢٨ يونيو ٢٠٢٥، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. 

تضامن مصر الكامل مع باكستان

وتؤكد مصر مجددًا موقفها الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتعرب عن تضامنها الكامل مع باكستان الشقيقة في هذا الظرف الأليم. كما تتقدم جمهورية مصر العربية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب باكستان الشقيق، ولأسر الضحايا وذويهم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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الهجوم الإرهابى باكستان سقوط عدد من الضحايا والمصابين

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