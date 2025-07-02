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خارج الحدود

أوامر الإخلاء الإسرائيلية تجبر 1500 عائلة فلسطينية على الفرار إلى المجهول

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن الاحتلال الإسرائيلي كثف هجماته في غزة منذ إصدار أمر النزوح الأخير حيث نزح ما لا يقل عن 1,500 عائلة من شمال غزة وكذلك من الجزء الشرقي من محافظة غزة، وانتقلوا نحو الأجزاء الوسطى والغربية من المحافظة.

العديد من العائلات التي فرت من المدارس

وأضاف دوجاريك إن تقارير أفادت بتعرض خمسة مبانٍ مدرسية تؤوي عائلات نازحة في شمال غزة للقصف في الـ 48 ساعة الماضية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحي: "يشير التقييم الأولي الذي أجراه الشركاء إلى أن العديد من العائلات التي فرت من المدارس التي تعرضت للقصف قد عادت الآن إلى شمال غزة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى نقص فرص العيش البديلة ومحدودية أماكن الإيواء في أماكن أخرى".

خط إمداد الأكسجين الخاص

وقالت منظمة الصحة العالمية إن خيمة تؤوي أشخاصا في ساحة مستشفى الأقصى في دير البلح تعرضت للقصف، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وأضافت المنظمة أن قسم الطب الباطني في المستشفى تعرض أيضا لبعض الأضرار، وتأثر خط إمداد الأكسجين الخاص به.

ووثقت منظمة الصحة العالمية  734 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة، منذ 23 أكتوبر 2023. وجددت دعوتها لحماية المدنيين ومرافق الرعاية الصحية.

وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، لا استهدافهم.

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الاحتلال الإسرائيلي غزة محافظة غزة

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