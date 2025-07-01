الأربعاء 02 يوليو 2025
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خارج الحدود

القسام تعلن تنفيذ عملية نوعية ضد مستوطنتين في غلاف غزة

القسام، فيتو
القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، أنها "قصفت مستوطنتي نير إسحاق ومفتاحيم في غلاف غزة برشقة صاروخية من طراز "كيو 20″ من منطقة توجد فيها آليات للعدو شمال خان يونس".

 

القسام تنفذ عمليات نوعية في خان يونس

وكانت المقاومة الفلسطينية نفذت أمس، عمليات جديدة بـ خان يونس استهدفت تجمعات وجنود جيش الاحتلال.

وأعلنت كتائب القسام، عن استهداف برج جرافة عسكرية ودك تحشدات الاحتلال فى مدينة خان يونس جنوبى قطاع غزة.

وقالت القسام عبر قناتها على "تليجرام"، إن "مجاهديها استهدفوا برج جرافة عسكرية من نوع (D٩) بقذيفة (الياسين ١٠٥)، واشتعال النيران فيها بمنطقة الشهلات ببنى سهيلا شرق مدينة خان يونس. 

استهداف مدرعات جنود جيش الاحتلال فى غزة

فى حين أعلنت مصادر عبرية مقتل جندى وإصابة آخرين، قى استهداف آلية عسكرية بصاروخ مضاد فى قطاع غزة. 

وقالت المصادر إن جنديا قتل على الأقل وأصيب آخرون، جراء استهداف آلية عسكرية بصاروخ مضاد فى القطاع، مشيرة إلى وقوع حدث أمنى صعب خاضع للرقابة فى غزة.

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كتائب القسام القسام نير إسحاق مفتاحيم غلاف غزة خان يونس حماس

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