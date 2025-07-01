إعلام عبري يكشف تفاصيل مقترح قطر لوقف إطلاق النار فى غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم، أن قطر قدّمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشمل تهدئة شاملة لمدة 60 يومًا، في محاولة لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وإنهاء القتال المستمر.

هدنة مؤقتة فى غزة مقابل تفاهمات مرحلية

وبحسب التقرير، يشمل المقترح المقدم من قطر وقفًا متزامنًا لإطلاق النار من الجانبين، وانسحابًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية من بعض المناطق داخل القطاع، إلى جانب بدء مرحلة أولى من تبادل الأسرى والمحتجزين.

موقف إسرائيلي من مقترح وقف إطلاق النار قيد الدراسة

وأشارت الهيئة، إلى أن القيادة الأمنية والسياسية الإسرائيلية تدرس المقترح بجدية، دون إعطاء رد رسمي حتى الآن، في ظل تصاعد الضغوط الدولية والأمريكية لوقف الحرب، وخاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن "اقتراب صفقة".

في المقابل، لم يصدر موقف رسمي من حركة حماس، لكن مصادر فلسطينية مقربة من المفاوضات أكدت أن الحركة تشترط أن يتضمن أي اتفاق التزامًا واضحًا بوقف الحرب كليًا وانسحاب الاحتلال، وليس فقط تهدئة مؤقتة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.