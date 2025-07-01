الأربعاء 02 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري يكشف تفاصيل مقترح قطر لوقف إطلاق النار فى غزة

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم، أن قطر قدّمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشمل تهدئة شاملة لمدة 60 يومًا، في محاولة لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وإنهاء القتال المستمر.

هدنة مؤقتة فى غزة مقابل تفاهمات مرحلية

وبحسب التقرير، يشمل المقترح المقدم من قطر وقفًا متزامنًا لإطلاق النار من الجانبين، وانسحابًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية من بعض المناطق داخل القطاع، إلى جانب بدء مرحلة أولى من تبادل الأسرى والمحتجزين.

موقف إسرائيلي من مقترح وقف إطلاق النار قيد الدراسة

وأشارت الهيئة، إلى أن القيادة الأمنية والسياسية الإسرائيلية تدرس المقترح بجدية، دون إعطاء رد رسمي حتى الآن، في ظل تصاعد الضغوط الدولية والأمريكية لوقف الحرب، وخاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن "اقتراب صفقة".

في المقابل، لم يصدر موقف رسمي من حركة حماس، لكن مصادر فلسطينية مقربة من المفاوضات أكدت أن الحركة تشترط أن يتضمن أي اتفاق التزامًا واضحًا بوقف الحرب كليًا وانسحاب الاحتلال، وليس فقط تهدئة مؤقتة.

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